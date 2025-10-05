Alarma en el Manchester City: Rodri sufre una nueva lesión muscular ante el Brentford

El español Rodrigo Hernández, mediocampista del Manchester City, encendió las alarmas este fin de semana tras sufrir una lesión muscular durante el encuentro de Premier League frente al Brentford.

El madrileño, pieza clave en el esquema de Pep Guardiola, se resintió del isquiotibial y cayó al suelo visiblemente afectado, lo que obligó al técnico a sustituirlo por Nico González apenas a los 20 minutos de partido.

Rodri había sido incluido en la convocatoria de la selección española para los próximos compromisos internacionales, pero su presencia ahora está en duda tras este nuevo contratiempo físico.

Sin embargo, su historial reciente de lesiones preocupa: en septiembre del año pasado sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla, que lo dejó fuera de casi toda la temporada. Aunque logró reaparecer en el tramo final de la liga y en el Mundial de Clubes, una recaída en ese torneo ha condicionado su rendimiento en este inicio de curso.

El actual Balón de Oro 2024 venía de disputar 60 minutos frente al Mónaco en la Champions League, en su retorno progresivo a la acción.

