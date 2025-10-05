Estranguló a su exesposa y a su hijo y los enterró junto a una mina en Indiana

Joshua Penick, de 36 años, estranguló a su exesposa y a su hijo de 14 años antes de enterrarlos en una tumba poco profunda cerca de una mina en Indiana, según las autoridades, por lo que un juez lo sentenció esta semana a 120 años de prisión por el doble asesinato.

Los cuerpos de las víctimas, Samantha Jerrell y de su hijo Colton, fueron hallados el 17 de octubre de 2024, luego de que perros rastreadores guiaron a las autoridades hasta la zona de la mina Bear Run, en el condado de Sullivan. Familiares habían reportado su desaparición días antes.

Durante los interrogatorios, Penick confesó haberlos asfixiado con sus propias manos. “Simplemente puse mis manos alrededor de su cuello y no las solté y las enterré en la misma tumba”, declaró a la policía, según el canal local WTWO.

El juez Erik C. Allen subrayó en la audiencia la brutalidad y frialdad de los hechos.

“El tiempo que tardó en estrangular a su hijo de 14 años le dio la oportunidad de detenerse. Fue en un momento posterior que mató a Samantha, también con sus propias manos, lo que nuevamente le dio margen para desistir y no lo hizo”, indicó al dictar la condena publicada por Law&Crime.

Penick se declaró culpable en julio de dos cargos de asesinato, lo que permitió retirar otras acusaciones de obstrucción a la justicia, resistencia a la ley y agresión a un agente. La sentencia contempla 60 años por cada crimen, a cumplirse de manera consecutiva.

Tras el doble homicidio, el hombre dejó una carta en la que pedía perdón a su familia y admitía que “no esperaba tener mucha vida” después de lo ocurrido. Además, llamó a su padre y le dijo que “la cosa salió mal”, sin dar más detalles.

