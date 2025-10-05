Exoficial de Colorado huyó a México tras ser acusado de explotación sexual infantil

Un agente que formaba parte de la Oficina del Sheriff del Condado de San Miguel, en Colorado, escapó a México en cuanto las autoridades descubrieron que tenía orden de arresto por una serie de cargos en su contra por explotación sexual a menores de edad.

La Oficina de Investigaciones de Colorado (CBI) confirmó que Jesús Damián Nieblas, de 28 años, y exagente de la Oficina del Sheriff del Condado de San Miguel, fue detenido por las autoridades mexicanas.

Fue arrestado y puesto bajo custodia en Arizona

Nieblas escapó a México, pero en la ciudad fronteriza de Agua Prieta, Sonora, fue puesto bajo custodia de los Alguaciles de Estados Unidos en el puesto de control fronterizo cerca de Douglas, Arizona.

A través de un comunicado, CBI informó que las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento en el domicilio y vehículo de Jesús Nieblas en Norwood, Colorado, por una investigación activa.

Los agentes recuperaron la evidencia suficiente durante el operativo, que dio como resultado en la emisión de una orden de arresto con causa probable.

Nieblas tiene una serie de cargos en su contra: Un cargo de explotación sexual de un menor, once cargos de explotación sexual de un menor. Además de dieciséis cargos de explotación sexual infantil,

y veintisiete cargos de no denunciar abuso o negligencia infantil, compartió CBI.

Está en la cárcel del condado de Cochise

“CBI y la Oficina del Sheriff del Condado de San Miguel fueron informados de su detención el 29 de septiembre. Debido a los procesos legales, no se autorizó la divulgación de esta nueva información hasta el 3 de octubre”, destacaron las autoridades.

El sospechoso renunció a la oficina del sheriff a finales de junio, antes de que la Oficina de Investigaciones de Colorado iniciara su investigación.

Jesús Nieblas se encuentra actualmente detenido en la cárcel del condado de Cochise en Bisbee, Arizona, con una fianza de $100,000 dólares solo en efectivo. Hasta el momento, no se ha fijado una fecha para su comparecencia ante el tribunal.

