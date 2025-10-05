Las locaciones de La Isla: Desafío Extremo, reality show de Telemundo 

Telemundo se alista para el regreso de La Isla: Desafío Extremo, competencia en la que un grupo de famosos y otras no tan conocidas darán el todo por el todo para que uno de ellos pueda llevarse el premio de $200.000 dólares.

A pocos días de que llegue esta nueva temporada, han compartido en la cuenta en Instagram del reality show algunas imágenes de las zonas en las que vivirán los equipos, dependiendo de su desempeño.

Estos lugares se dividen en playa alta, en donde las comodidades son prioridad y podrán pasar varios días con comida y confort, si logran ser los mejores en las pruebas de la semana.

Luego está playa media, en donde no hay tantas cosas como para estar tranquilo, pero tampoco a la intemperie, como ocurre en playa baja, en donde las condiciones son bastante precarias para quienes les toque estar ahí.

Este es uno de los aspectos claves del juego, pues dependiendo de dónde logren estar durante la semana pueden tener un mejor rendimiento, bien sea por la alimentación o el descanso del que gozan.

Los participantes de La Isla: Desafío Extremo

Los concursantes de esta temporada han contado detalles de cómo creen que afrontarán la convivencia con sus compañeros.

Héctor Gómez Solís, quien debuta como el presentador de la competencia, le preguntó a los jugadores cómo son a la hora de lidiar con diferentes personalidades.

Uno de los que contestó fue el actor Mauricio Islas, quien indicó: “Soy flexible, pues la idea siempre es hacer equipo”.

Por su parte, José María Galeano aseguró que en pro del juego no tendría problema en mentir a sus compañeros, pues tiene claro que quiere llevarse el gran premio.

Esta temporada es una oportunidad para ver en una faceta diferente a distintas personalidades, pero también para conocer sus habilidades físicas en retos complicados que les ayudará o no a avanzar.

