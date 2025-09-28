Publican nueva promo del reality show La Isla: Desafío Extremo

Con nueva locación y presentador, La Isla: Desafío Extremo se alista para una temporada llena de emociones, con un grupo de famosos y algunas caras no tan conocidas que lucharán por un premio de $200.000 dólares en efectivo.

En la cuenta en Instagram del reality show de Telemundo subieron un nuevo promocional en el que se ven a algunos de los participantes de esta edición.

“El martes 7 de octubre comienza el reality de supervivencia más tenso de la televisión hispana. Ya se siente la emoción, la isla está lista para recibir a los participantes. Sobrevivirán juntos, pero solo uno ganará, ¡Prepárate para la nueva temporada de La Isla: Desafío Extremo!”, dijeron en el material que ya ha obtenido cientos de comentarios por parte de la audiencia del programa.

En la descripción del video, también afirmaron: “La experiencia más extrema de sus vidas está por comenzar. 200K dólares en juego y solo un ganador. La vida de estos participantes cambiará para siempre”.

¿Quiénes son los participantes confirmados para La Isla: Desafío Extremo?

Telemundo ha confirmado que en esta temporada estarán: Mauricio Islas, José María Galeano, Elizabeth Gutiérrez, Julieta Grajales, Zoraida Gómez, Christian de la Campa, Helen Ochoa, Gary Centeno, Jason Romo y Ximena Herrera.

El grupo lo completan: Estefanía Ahumada, Fernanda Flores, Martín Salvador, Moi Guiquita, Nievelis González, Paulina Araujo, Roberto Alejandro y Rodrigo Mata.

Los usuarios han reaccionado con cientos de mensajes a esta publicación para decir quiénes son sus favoritos en esta oportunidad: “Elizabeth, tú puedes con eso y mucho más, mucha suerte”, “No se desgasten, Christian de la Campa es el ganador y punto”, “Vamos adelante con nuestro galán Mauricio Islas. Abrazos desde Colombia”.

Este programa se caracteriza por espectaculares paisajes, pruebas entretenidas y también problemas de convivencia que le ponen más emoción a los distintos capítulos.

