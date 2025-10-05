Louis Buffon, hijo de Gianluigi Buffon, debutó en la Serie A con 17 años

Louis Thomas Buffon, hijo del legendario portero italiano Gianluigi Buffon, vivió este domingo su estreno en la Serie A durante la derrota del Pisa ante el Bologna por 4-0. El joven atacante, de apenas 17 años, ingresó al terreno de juego en el minuto 77, cuando el marcador ya estaba sentenciado.

A diferencia de su padre, considerado uno de los mejores guardametas de la historia, Louis se desempeña como delantero. Su debut se produjo en un contexto complicado, ya que el Pisa jugó gran parte del encuentro con un hombre menos tras la temprana expulsión del alemán Idrissa Touré.

El joven Buffon ya había tenido minutos en la Serie B la temporada pasada bajo las órdenes de Filippo Inzaghi, quien fue compañero de su padre en la selección italiana campeona del mundo en 2006.

Ahora, su primera aparición en la máxima categoría se dio con Alberto Gilardino, otro integrante de aquella generación dorada de Italia. Además, esta campaña el atacante ya había debutado en la Copa Italia, en un duelo ante el Torino.

Louis Buffon, nacido en 2007, decidió representar a la República Checa en las categorías juveniles, país natal de su madre. Sin embargo, aún mantiene la posibilidad de vestir la camiseta de Italia en el futuro, ya que no ha disputado partidos oficiales con la selección absoluta.

