Miley Cyrus revela la reacción de Billy Ray al escuchar la canción ‘Secrets’ tras su distanciamiento

La cantante Miley Cyrus reveló cuál fue la reacción de su padre, el cantante Billy Ray Cyrus, al escuchar la canción ‘Secrets’, tema que la exestrella de Disney le dedicó a Billy Ray.

Milay Cyrus escribió esta canción como una “ofrenda de paz” para su padre tras años de distanciamiento y conflictos. En una entrevista para CBS News Sunday Morning, la artista fue cuestionada sobre la reacción de su padre al escuchar el tema que su hija escribió para él.

La protagonista de ‘Hannah Montana’ aseguró que su padre lloró al escuchar la canción que le escribió, algo que, según confesó, no es habitual en el famoso cantante country.

“No sé si he visto llorar a mi papá desde que su papá falleció. A mi papá, ya sabes, simplemente no lo he visto”, dijo la artista en la entrevista.

Según explicó, esta canción provocó “emociones encontradas, porque hay cosas que para nosotros, mi papá y yo, simplemente seguimos adelante”.

En ese sentido, Cyrus explicó que no necesitó que tener una charla con su padre ya que se comunican entre sí a través de la música y eso siempre ha sido suficiente para ambos. “No sentimos que fuera necesaria una conversación completa, porque él y yo nos comunicamos mejor a través de la canción. Así que, una vez que entendió la canción, parece que expresó algo en un par de minutos que, ya sabes, una familia con una dinámica terapéutica más estructurada habría necesitado muchas sesiones”.

La comunicación entre Billy Ray Cyrus y Miley Cyrus se basa en música y es una dinámica en la que, según dijo, se entienden perfectamente bien.”Siempre nos comunicamos a través de canciones. La mitad del tiempo, ni siquiera nos decimos, ya sabes, ‘buenos días’, ‘buenas noches’, ‘¿cómo estás?’. Solo es YouTube. Mi papá ya sabe usar YouTube, así que de ahí saca toda su música, así que me envía música constantemente. Y esa es la mejor manera de comunicarnos, sin duda”, dijo la exestrella Disney.

Billy Ray Cyrus respaldó las palabras de su hija en la entrevista y respondió explicando ek impacto que tiene en su vida la comunicación a través de la música. “Una gran canción puede hacer más por el alma que un millón de sesiones de terapia. ¡Totalmente de acuerdo! ¡La música lo cambia todo!”, escribió Billy Ray en Instagram.

