50 Cent se burla de ‘Diddy’ Combs tras su condena de más de 4 años de prisión

El rapero 50 Cent se burló del magnate musical Sean ‘Diddy’ Combs luego de que fue condenado el pasado 3 de octubre a cuatro años y 2 meses de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte para facilitar la prostitución.

50 Cent ha hecho pública en diversas ocasiones su enemistad con Combs. Tras el veredicto del juez en contra de Diddy, quien ha estado tras las rejas desde hace más de un año, el rapero veterano recurrió a la red social X e Instagram para burlarse de Combs.

Según Inner City Press, Combs tenía conferencias programadas en Miami para esta semana en caso de que fuese liberado de la cárcel. Ahora que Combs deberá pasar más de cuatro años en prisión, 50 Cent aprovechó para burlarse de los planes que había hecho ante una eventual liberación.

“Hola a quienquiera que haya contratado a Diddy para las charlas”, escribió 50 en Instagram. “He oído que no podrá venir. ¡Estoy disponible!”, escribió el rapero.

Hey to whoever was booking Diddy for speaking engagement. I heard he won’t be able to make it, 🤷 I’m available! 😆 https://t.co/WtNREs32V0 pic.twitter.com/VtycWVyY9y — 50cent (@50cent) October 3, 2025

Mientras esperaban la audiencia de sentencia, los abogados defensores pidieron una sentencia de 14 meses de prisión, de los cuales se le descontaría el año que ya ha estado tras las rejas. La fiscalía en cambio pedía más de 11 años de prisión por la gravedad de los delitos cometidos. El juez del caso optó por condenar a Combs a 4 años y 2 meses de prisión, así como con una multa de 500,000 dólares y cinco años de libertad supervisada luego de salir de prisión.

50 Cent criticó fuertemente a Combs tras su arresto en septiembre de 2024 e incluso escribió una carta al juez antes de la audiencia de sentencia. En la misiva el rapero aseguró que no cree en la redención del Combs y señaló que durante años ha temido por su vida debido a su enemistad.

“Llevo 20 años discutiendo con Puffy. Es muy peligroso. He temido por mi vida en repetidas ocasiones… En fin, Diddy solo va a volver a contratar a más trabajadores sexuales y a mantener la mayor parte del aceite para bebés fuera del alcance del público. ¡Y los bebés lo necesitan!”, dijo.

