Piden $32 millones de dólares por antigua casa de Floyd Mayweather Jr. en Beverly Hills

Acaba de regresar al mercado de bienes raíces una mansión en Beverly Hills, California, que durante siete años perteneció Floyd Mayweather Jr.. La propiedad está actualmente disponible por $32 millones de dólares.

Esta mansión entra al mercado casi un año después de que Mayweather la vendiera por $11.5 millones de dólares, según ‘New York Post’, la negociación para vender el sitio incluyó otras cosas, además del dinero. La venta se dio en septiembre, aunque el exboxeador la puso en venta oficialmente meses antes por $48 millones de dólares.

Sin duda la transacción fue una pérdida para Mayweather, pues él pagó $25.5 millones de dólares por la casa en 2017, poco después de ganar la pelea contra Conor McGregor, el cual fue un evento deportivo sumamente lucrativo y mediático porque reunía a una leyenda del boxeo, y a una estrella de la UFC (artes marciales mixtas).

En el listado, disponible en la página web de Douglas Elliman, se describe: “Esta casa se encuentra en un amplio terreno de calle a calle, lo que significa que tiene dos puntos de acceso. La entrada circular en la parte delantera también completa esta legendaria propiedad”.

La casa principal tiene una extensión de 15,096 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, ocho baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Del interior de la propiedad, en el listado se menciona que “tras el vestíbulo de mármol y la imponente escalera, la amplia sala de estar se abre con diez puertas francesas, mientras que una cocina de chef importada de Italia, un bar de cócteles y una bodega crean un flujo natural para el entretenimiento sin complicaciones”.

Adicional a la casa principal hay una casa para huéspedes que incluye una sala de cine, gimnasio, bar, dormitorios y también hay un garaje con capacidad para cuatro vehículos.

