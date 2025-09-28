Yolanda Hadid pide $10.8 millones de dólares por su mansión en Pensilvania

La modelo y estrella de televisión Yolanda Hadid ha puesto en venta una mansión en Pensilvania que le ha pertenecido durante casi 10 años. Hadid, también conocida por ser madre de las supermodelos Gigi y Bella, espera recibir $10.8 millones de dólares por la propiedad.

Hadid espera recibir mucho más de los $3.99 millones de dólares que pagó por la propiedad en 2017, y aunque se puede creer que se anotará una gran ganancia, hay que destacar que invirtió mucho más dinero en hacer reformas al sitio.

Esta propiedad también tiene un valor sentimental para la supermodelo y estrella de ‘The Real Housewives of Beverly Hills’, pues la compró justo en un momento muy complicado de su vida. Había recién terminado su relación con David Foster y también luchaba contra la enfermedad neurológica crónica de Lyme.

La propiedad en Pensilvania se convirtió en un refugio para ella y para sus hijas.

En el listado, disponible en la página web de Compass, la propiedad es descrita como “una extraordinaria finca en Solebury alberga más de tres siglos de historia, belleza y conservación”.

La casa principal de esta finca destaca por su estructura de piedra. Tiene una extensión de 6,907 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior se dice: “Elegantemente modernizada que conserva el encanto de antaño”. Además de la casa principal, también hay una cabaña y

El exterior también ofrece múltiples áreas de relación y entretenimiento. Incluso hay “un manantial restaurado, que aún se refresca con agua corriente de manantial, ahora almacena vino, aceites de lavanda y cosechas de temporada”, según lo ofrece Carl Gambino.

El nuevo propietario podrá disfrutar, junto con familiares y amigos, de extensas áreas verdes, terraza, piscina, área de spa y más.

