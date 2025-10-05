Sydney Sweeney estaría interesada en una mansión histórica en Bel Air

Sydney Sweeney parece estar poniendo especial empeño en formarse una cartera de bienes raíces envidiables, y recientemente se le ha visto visitando una propiedad en Bel Air, California, que acaba de entrar al mercado.

Según ‘New York Post’, la actriz de 28 años visitó el sitio poco después de que entrara al mercado por primera vez en seis décadas. Por ahora no se sabe si la comprará o no, pero hay que resaltar que su precio es de $15 millones de dólares.

Esta noticia surgió poco después de que se compartieran fotos de Sweeney caminando tomada de la mano con Scooter Braun.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se destaca que “la propiedad ofrece total privacidad, con amplias vistas al prestigioso campo de golf Bel Air Country Club”, entre sus características resalta la “cancha de tenis de campeonato cuenta con una pista circular para autos, piscina, sala de proyecciones, dos casas de huéspedes y un ala para el personal: todos los atributos de una finca de clase mundial”.

La casa principal tiene una extensión de 8,200 pies cuadrados distribuidos en varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

La construcción del sitio data de los años 30, y según el agente encargado de la venta, durante todos estos años la propiedad “ha albergado a la realeza, presidentes, políticos y personalidades durante décadas”.

Una fuente cercana a la actriz le dijo a ‘New York Post’ que, además de la actuación y la mecánica, Sweeney también es una apasionada de comprar casas y reformarlas.

Hay que recordar que estaba reformando una propiedad en la misma zona junto con su ahora exprometido Jonathan Davino, aunque no se sabe el estado del proyecto y en manos de quién de los dos quedará.

