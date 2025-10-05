The Weeknd quiere comprar una mansión de $50 millones de dólares en Coral Gables

The Weeknd ha sido encantado por una mansión frente al mar y muelle privado en Coral Gables, Florida, y ya ha presentado su oferta a los agentes encargados.

Según ‘The Wall Street Journal’, el cantante está en la última etapa de las negociaciones para cerrar la compra del lugar, aunque aún se desconoce cuál sería la cifra exacta que pagaría.

La propiedad entró al mercado en junio de este año por $54.9 millones de dólares, pero puede ser que The Weeknd haya ofrecido más dinero para asegurársela.

‘The Wall Street Journal’ también resalta que su actual propietario estaría cerrando un gran negocio, pues él adquirió la vivienda en 2019 a través de una subasta y solo pagó $27.8 millones de dólares.

En el listado, disponible en la página web de ONE Sotheby’s International Realty, la propiedad está marcada como pendiente y se resaltan sus “impresionantes vistas panorámicas de la Bahía Vizcaína, el horizonte de Miami y los amaneceres en el Atlántico, se erige como un auténtico hito, una de las residencias privadas más icónicas de Miami”.

La casa principal tiene una extensión de 18,000 pies cuadrados distribuidos en ocho dormitorios, nueve baños completos, dos medios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

El diseño de toda la propiedad ha estado a cargo de diseñadores de renombre. En el listado, se cuenta que “diseñada por Ramón Pacheco, la mansión incluye sala multimedia, bar, oficina, gimnasio y una suite santuario con jacuzzi, salón y vestidor, todo ello rodeado de terrazas frente a la bahía”.

Por los momentos no se sabe cuál es la intención del cantante con la propiedad, si la convertirá en su residencia o si es una simple inversión.

