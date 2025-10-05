Primera fase del plan para Gaza debería completarse esta semana, anuncia Trump

El presidente Donald Trump aseguró este domingo que su plan para Gaza avanza con rapidez y que la primera fase “debería completarse esta semana”.

El mandatario realizó el anuncio en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, en el que destacó los progresos alcanzados en las negociaciones con Hamás y otros actores internacionales.

“Este fin de semana se han mantenido conversaciones muy positivas con Hamás y países de todo el mundo (árabes, musulmanes y de todos los demás países) para liberar a los rehenes, poner fin a la guerra en Gaza y, aún más importante, lograr por fin la paz en Oriente Medio, como se busca desde hace tiempo”, escribió Trump.

Añadió que los encuentros han sido “muy exitosos” y que los equipos técnicos volverán a reunirse el lunes en Egipto para cerrar los últimos detalles.

El mensaje del mandatario marca un giro en el tono empleado más temprano, cuando en una entrevista con la CNN advirtió que Hamás se enfrenta a la “aniquilación total” si no cede el control de Gaza, tal como lo contempla su propuesta.

Pese a las advertencias, Trump insistió en su publicación en que “el tiempo es crucial o se producirá un derramamiento de sangre masivo, algo que nadie quiere ver”.

La propuesta toma forma

El enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente, Steve Witkoff, viajó el sábado a El Cairo con el objetivo de avanzar en las conversaciones previas a la implementación del plan.

La propuesta de 20 puntos diseñada por Trump prevé el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes en manos de Hamás y la creación de un gobierno de transición en Gaza bajo supervisión internacional, encabezada por el propio presidente estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Como parte de los avances, Hamás informó el viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes, aunque pidió “aprovisionar las condiciones en el terreno para el proceso de intercambio”.

Por su parte, Israel aceptó el sábado establecer una “línea de retirada inicial” de su ejército en Gaza, lo que ha sido interpretado como un paso hacia la viabilidad del plan de Washington.

La iniciativa también contempla la desmilitarización de la Franja y abre la posibilidad de negociar un futuro Estado palestino, aunque esta última opción ha sido rechazada por el primer ministro israelí.

Con información de EFE.

