Tiroteo en feria de Alabama deja dos muertos y 12 heridos

La Feria Nacional de Alabama se vio sacudida por un tiroteo en pleno centro de Montgomery la noche del sábado, que dejó al menos dos personas muertas y una docena heridas, según confirmaron las autoridades.

El jefe de policía, Jim Graboys, explicó que la balacera comenzó cerca de las 11:30 p. m., en medio de la multitud que asistía al evento. Describió el enfrentamiento como un intercambio de disparos entre “dos individuos prácticamente disparándose en medio de una multitud”, lo que provocó el caos entre los presentes.

Los tiradores, dijo el funcionario, “no se preocuparon por la gente que los rodeaba cuando lo hicieron”.

De los doce heridos, tres permanecen en condición crítica. Aunque no se revelaron las identidades de las víctimas fatales, la cadena WSFA informó que al menos una de ellas era una mujer y dos eran menores.

Graboys aseguró que se recuperaron armas de “alta capacidad” en el lugar, pero evitó dar más detalles sobre las pruebas.

El video de un testigo, verificado por NBC News, muestra a cientos de personas disfrutando de las atracciones de la feria, incluida una noria, cuando de repente se escuchan disparos y la multitud comienza a correr en desbandada.

En conferencia de prensa, Graboys prometió que no habrá descanso hasta dar con los responsables. “Utilizaremos todos los recursos, nos quedaremos despiertos toda la noche, haremos todo lo que sea necesario para responsabilizar a los involucrados”, afirmó.

Por el momento, no hay sospechosos bajo custodia.

“¡Tírate de un puente!”

El alcalde Steven Reed lamentó lo ocurrido y destacó que las víctimas estaban en la feria “como miles de personas que vinieron a disfrutar de la velada”. Agregó que este tipo de violencia “no será tolerada” y que la ciudad dará un ejemplo público a quienes ponen en riesgo a la comunidad.

“Que un suceso atroz como este ocurra antes de la medianoche en una zona concurrida de nuestro distrito de entretenimiento es imprudente y egoísta”, dijo el alcalde, según recogió WSFA. “¿No te importa tu vida? ¡Tírate de un puente! No sacas un arma y disparas entre la multitud”.

La Feria Nacional de Alabama había iniciado el viernes y tiene previsto continuar durante la semana, pese al impacto del tiroteo.

Sigue leyendo:

? Racha mortal de 10 horas en Nueva York: dos hombres baleados en hogar en Queens y otro en calle de El Bronx

? Sentencian a 8 años a mujer por intento de asesinato de un juez supremo de Maryland

? Agentes de la Patrulla Fronteriza hieren a una ciudadana estadounidense en Chicago