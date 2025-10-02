Sebastián Abreu revela la posible fecha de salida para Gilberto Mora

El director técnico de los Xolos de Tijuana, Sebastián ‘Loco’ Abreu, estremeció a los hinchas de la institución mexicana al hablar sobre el futuro que posee el joven futbolista Gilberto Mora, quien recientemente ha estado en boca de todos debido al presunto interés que posee el Real Madrid de España para hacerse con sus servicios.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde el estratega reconoció lo prometedor que es este jugador azteca y al mismo tiempo afirmó que no le ve mucho dentro de los Xolos debido a que próximamente dejará sus filas para poder dar el salto a Europa.

Asimismo habló sobre el tiempo que le queda dentro de la organización, dando un estimado de un año para que siga desarrollando sus habilidades deportivas y pueda tener una edad más avanzada con la que resulte más interesante para los clubes del viejo continente que pudieran hacerse con sus servicios.

Tijuana, Baja California, 31 de agosto de 2025. Gilberto Mora y Agustin Palavecino, durante el partido correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Xolos de Tijuana y los Rayos del Necaxa, realizado en el estadio Caliente. Foto: Imago7/Alejandro Gutiérrez Mora

“Le queda un año o ¿Cuánto? A mí un año y días, cuando cumpla 18, tiene que irse, pero es parte del fútbol, es lo lindo de esto, si no, esperaría a que me contrate el América, Cruz Azul, Tigres, Toluca, tengo iniciativa y lo demuestro“, expresó.

De acuerdo con el estratega uruguayo, Gilberto Mora debería esperar hasta cumplir 18 años antes de dar ese paso crucial hacia Europa o cualquier otro club importante; aunque con esto no descarta el interés que pueda tener en clubes como el Real Madrid o el Manchester United.

Actualmente Mora, quien tiene apenas 16 años, está concentrado con la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de la categoría, disputado en Chile en 2025. En ese torneo, Gilberto Mora se ha consolidado como uno de los pilares del equipo, destacándose como el jugador más importante del Tri. Su rendimiento en el certamen sub-20 es una clara muestra de su talento y capacidad para brillar en competiciones internacionales.

Sin embargo, el joven futbolista no solo ha dejado su huella en el ámbito juvenil. Mora también ha tenido experiencias con la Selección Mexicana Mayor, donde, a tan corta edad, ya fue parte del equipo que logró conquistar la Copa Oro 2025; logro que terminó despertando el interés en las instituciones europeas.

Doblete en el Mundial

Justamente Gilberto Mora le dio el empate a la selección mexicana la noche de este miércoles tras marcar un doblete que le permitió quedar con un marcador de 2-2 ante el combinado nacional de España.

El jugador de los Xolos abrió el marcador en el minuto 32 tras una jugada que él mismo armó tras recuperar el balón. Ya para las instancias finales (en el minuto 87) la joya mexicana remató de derecha dentro del área e incrustó la pelota en la portería.

Sigue leyendo:

–Jesús Corona elige al portero de México para el Mundial de 2026

–Ignacio Ambriz está enfocado tras su regreso al Club León

–Se revela la fecha de operación para el Canelo Álvarez