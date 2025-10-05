Yankees contra las cuerdas tras caer en segundo choque de Serie Divisional ante Blue Jays

Los New York Yankees quedaron al borde de la eliminación en la temporada 2025 de las Grandes Ligas al caer nuevamente por paliza 13-7 ante Toronto Blue Jays en la Serie Divisional y perder la oportunidad de emparejar la serie tras la derrota sufrida este sábado.

El Rogers Centre de Toronto volvió a ser testigo de una paliza de los canadienses, que con un rally de 11 anotaciones en los primeros cuatro episodios dominaron de principio a fin a unos Yankees, que intentaron una reacción tardía en el séptimo episodio, con cinco anotaciones que aunque redujeron la ventaja no fue suficiente para conseguir el triunfo.

La estrella de los canadienses fue el jardinero central de los Blue Jays, Daulton Varsho, que con dos jonrones y ligando de 5-4 fue la principal amenaza de los Mulos que buscaban emparejar la serie.

Varsho culminó su actuación con cuatro imparables, cuatro carreras anotadas y cuatro impulsadas, apoyando la labor de Vladimir Guerrero Jr. quien por segundo día consecutivo se fue para la calle.

El hijo del miembro del Salón de la Fama del béisbol terminó ligando de 5-3 con cuatro impulsadas y dos anotadas, siendo parte de la ofensiva más contundente de Toronto.

Adicionalmente el tercera base Ernie Clement, quien figuró con un cuadrangular de tres impulsadas y con tres hits en cuatro apariciones en el plato también destacó por los canadienses.

En causa perdida Cody Bellinger impulsó tres rayitas con un dantesco vuelacerca que sirvió para reducir la desventaja.

Ahora los Mulos se encuentran contra la pared en la serie y será el próximo martes 7 de octubre, en el Yankee Stadium, cuando intenten comenzar a enderezar una historia que parece destinada una vez más a estar marcada por la eliminación.

