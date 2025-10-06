9 empleos que requieren mínima experiencia y pagan más de $55 la hora

No todos los trabajos bien pagados exigen títulos universitarios o años de experiencia. En la era digital, muchos empleos ofrecen sueldos competitivos y la posibilidad de trabajar de forma remota o independiente, con una inversión inicial mínima.

A continuación, te presentamos nueve opciones que pueden superar los $55 dólares por hora, ideales para quienes buscan mejorar sus ingresos sin pasar años en formación académica.

1. Asistente ejecutivo en medios

La industria de los medios valora la organización y la comunicación. Ser asistente ejecutivo de productores, editores o directivos puede ser un empleo rentable, especialmente con buenas referencias y habilidades administrativas.

Con poca formación formal, se pueden alcanzar salarios promedio de $57.67 por hora, según el portal Finance Buzz.

2. Entrenador de inteligencia artificial

Los entrenadores de IA ayudan a mejorar el rendimiento de los modelos de inteligencia artificial escribiendo, analizando y corrigiendo respuestas.

Muchas empresas ofrecen capacitación durante el empleo, por lo que basta con una licenciatura y disposición para aprender.

El pago promedio supera los $60 por hora, y la demanda crece con la expansión de la IA en distintos sectores.

3. Fotógrafo freelance

El auge de las redes sociales y los eventos ha impulsado la fotografía profesional.

No se necesita título universitario, pero sí un buen equipo y un portafolio sólido.

Empezar como asistente de otro fotógrafo o trabajar en bodas y retratos puede llevar a ganancias promedio de $63 por hora.

4. Probador de experiencia de usuario (UX)

Un UX tester se dedica a probar aplicaciones y sitios web para mejorar su usabilidad.

Este trabajo, ideal para freelancers, solo requiere conexión a internet y conocimientos básicos de navegación.

La Oficina de Estadísticas Laborales calcula un promedio salarial de $63.20 por hora, y muchas empresas contratan a distancia.

5. Periodista

Aunque algunos periodistas cuentan con formación académica, muchos han ascendido por experiencia práctica.

Con pasión por contar historias y capacidad para investigar, es posible ganar hasta $65.62 por hora en medios digitales o tradicionales.

Las oportunidades incluyen redacción, reporteo o colaboración en plataformas de contenido.

6. Administrador de redes sociales

El manejo de redes sociales se ha convertido en una de las profesiones más lucrativas del trabajo remoto.

Los administradores de redes diseñan estrategias, crean contenido y gestionan la presencia digital de empresas o figuras públicas.

Los más experimentados pueden ganar entre $76 y $150 por hora, incluso sin títulos formales.

7. Contador independiente

La contabilidad freelance es ideal para quienes disfrutan de los números. No es necesario ser contador público certificado (CPA) para ofrecer servicios básicos como registro de gastos o conciliación de cuentas.

Con capacitación en herramientas como QuickBooks, los honorarios pueden llegar a $100 por hora.

8. Actor de voz

El trabajo de locución y doblaje ofrece amplias oportunidades sin requerir certificaciones. Con un micrófono de buena calidad y práctica constante, es posible conseguir proyectos en plataformas como Voices.com o Fiverr.

Los artistas de voz ganan en promedio $107 por hora, y algunos superan esa cifra en grabaciones comerciales o animaciones.

9. Tutor en línea

Las clases virtuales son un negocio en expansión. Profesores y profesionales con dominio en materias como matemáticas, programación o idiomas pueden ofrecer tutorías personalizadas por internet y ganar entre $100 y $125 por hora. La clave está en construir una buena reputación y acumular reseñas positivas.

Estos empleos reflejan cómo el mercado laboral actual premia el talento, la creatividad y la capacidad de adaptación por encima de los títulos tradicionales.

Con acceso a internet, capacitación básica y constancia, muchos de estos trabajos pueden convertirse en una fuente estable de ingresos.

