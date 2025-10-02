Primer pago a jubilados del Seguro Social se dará el 8 de octubre

Los jubilados de Estados Unidos recibirán pronto la primera ronda de pagos de octubre del Seguro Social, beneficio que representa el ingreso principal de millones de adultos mayores. De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), los montos pueden alcanzar hasta $5,108 dólares mensuales, dependiendo de la edad de jubilación y del historial de aportaciones.

Fechas clave de pagos en octubre

El calendario establece que quienes nacieron entre el día 1 y el día 10 de su mes de nacimiento recibirán el pago el miércoles 8 de octubre.

Posteriormente, el 15 de octubre se entregarán los depósitos a los beneficiarios cuyo cumpleaños cae entre el día 11 y el día 20 de cualquier mes del año.

Finalmente, el tercer grupo, integrado por quienes cumplen del día 21 en adelante, recibirá su pago el 22 de octubre.

Además, la SSA recordó que los ciudadanos pueden comenzar a recibir este beneficio a partir de los 62 años.

Sin embargo, el monto varía de forma significativa según la edad de retiro: un jubilado que accede al beneficio desde los 62 años puede recibir hasta $2,831 dólares mensuales, mientras que quienes esperan hasta los 70 años alcanzan el máximo de $5,108 dólares mensuales.

Factores que determinan el monto

La cantidad de dinero que percibe cada beneficiario depende de tres elementos principales: la edad en la que se solicita el beneficio, el total de aportaciones realizadas al Seguro Social durante la vida laboral y los años acumulados de contribución.

La SSA ofrece en su portal una calculadora para estimar con mayor precisión el pago que corresponde a cada persona.

Cómo se financia el programa y su futuro

El Seguro Social se sostiene a través de un impuesto sobre la nómina que pagan tanto empleados como empleadores.

Sin embargo, los analistas advierten que, de no tomarse medidas en el Congreso, el fondo podría enfrentar dificultades para cubrir los pagos completos a partir de 2034, debido al aumento de jubilados y la disminución relativa de trabajadores activos.

