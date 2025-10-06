El turco Yusuf Dikec vuelve a hacerse viral tras conquista la Liga de Campeones de tiro con su peculiar estilo “natural”

El turco Yusuf Dikec volvió a captar la atención del mundo del tiro deportivo con su inconfundible estilo. El veterano tirador, recordado por su peculiar forma de competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, volvió a subir al podio al conquistar la Liga de Campeones Europea de tiro celebrada en Estambul.

Dikec, que se hizo viral durante la cita olímpica por su sencillez y naturalidad (compitiendo en camiseta, con gafas comunes y una mano siempre en el bolsillo), se impuso junto a su compatriota Mustafa Inan en la modalidad de pistola de aire comprimido a 10 metros por equipos. La dupla turca se quedó con el oro tras derrotar en la final a los alemanes Christian Reitz y Paul Froehlich.

“Oro ganado al final de una desafiante competición de tres días”, escribió Dikec en sus redes sociales, acompañado de la icónica pose que lo hizo famoso en París: brazo extendido y dedos simulando una pistola.

El tirador ya había explicado que su estilo no es casual. “Mi pose de tiro representaba muy bien el espíritu olímpico: el juego limpio, la sencillez, la claridad y la naturalidad. Por eso llamó tanto la atención. Nunca necesité ese equipo. Soy natural. Un tirador natural”, afirmó durante los Juegos de París.

Además, reveló uno de los secretos que más intrigan a sus rivales: “Mi técnica de tiro es una de las más raras del mundo. Disparo con los dos ojos abiertos. Esto sorprende incluso a los árbitros”.

Con esta nueva victoria, Yusuf Dikec confirma que su autenticidad y su talento siguen siendo una combinación ganadora, capaz de desafiar los estándares del tiro deportivo moderno.

