Excampeón de la NFL, Arthur Jones, recibió conmovedor homenaje en UFC tras ser hallado sin vida en Nueva York

Campeón del Super Bowl XLVII, hermano de una leyenda de la UFC como Jon Jones y figura respetada en el deporte, Arthur Jones falleció repentinamente a los 39 años. Su partida generó una ola de reacciones en la NFL y un conmovedor homenaje en UFC.

La muerte de Arthur, exliniero defensivo de la NFL y campeón del Super Bowl XLVII con los Baltimore Ravens, fue confirmada el pasado 24 de septiembre de 2025. El fallecimiento ocurrió de forma repentina en su residencia del condado de Onondaga, Nueva York.

De momento, no se ha revelado la causa oficial del fallecimiento, pero trascendió que la exestrella del fútbol americano padecía una patología médica.

La noticia generó un alud de reacciones en el mundo del deporte, especialmente en la NFL y la UFC, donde su hermano Jon Jones es una figura emblemática.

NFL y UFC unidas por el luto

En el evento estelar de UFC 320, Alex Pereira se hizo viral, ya que luego de noquear en apenas 80 segundos a Magomed Ankalaev y conquistar el cinturón de peso semipesado, pidió un minuto de silencio por la muerte de Arthur.

El gesto fue recibido con respeto por el público del T-Mobile Arena en Las Vegas, y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

“Tenía preparado todo un discurso esta noche. Lo repasé con mi equipo, pero recibimos una noticia recientemente. Algo ha pasado. Quiero mostrar mi respeto a Jon Jones y a toda su familia. Les pido a todos aquí y a quienes están en casa que guardemos un minuto de silencio por su hermano”, dijo.

Alex Pereira asked the crowd to take a moment of silence for Jon Jones' late brother, Arthur Jones after his win. pic.twitter.com/7vTXjRjLLR — ESPN (@espn) October 5, 2025

El público del T-Mobile Arena respondió con un silencio solemne, mientras Pereira bajaba la cabeza en señal de duelo. El gesto fue ampliamente elogiado por la comunidad de MMA, y Jon Jones reaccionó en redes con un simple pero poderoso: “Wow, Alex”.

Wow Alex 🙏🏾 — Jonny Meat (@JonnyBones) October 5, 2025

Baltimore Ravens compartió un comunicado firmado por Eric DeCosta, vicepresidente ejecutivo y gerente general de la franquicia. En el escrito, expresó su pesar y describió a Jones como alguien “amable, cortés y entusiasta”.

“Nos entristece profundamente enterarnos del repentino fallecimiento de Arthur Jones. La presencia de Arthur fue un regalo para todos los que conoció. Su gran sonrisa brillante, su energía contagiosa y su eterna positividad crearon una presencia que continuamente animaba a los demás”, indicaron.

We are terribly saddened to learn of Arthur Jones’ sudden passing. pic.twitter.com/waPIF3Bj7K — Baltimore Ravens (@Ravens) October 3, 2025

El legado de Arthur Jones

Arthur Willis Jones III nació el 3 de junio de 1986 en Rochester, Nueva York. Jugó fútbol americano universitario en Syracuse, donde destacó como tackle defensivo y fue dos veces elegido al primer equipo All-Big East.

En 2010, fue elegido por los Ravens en la quinta ronda del Draft de 2010. Solo dos años después, se convirtió en pieza clave del equipo que conquistó el Trofeo Vince Lombardi frente a los San Francisco 49ers en Nueva Orleans.

Jones en la NFL estuvo siete temporadas al más alto nivel en la NFL. Pasó por otras dos franquicias como Indianapolis Colts de 2014 a 2016. Su carrera culminó en Washington Commanders en 2017.

En total, disputó 64 partidos, 31 como titular, acumulando 173 tacleadas, 26 golpes al mariscal y 10 capturas. Fuera del emparrillado, Jones fue un respaldo constante para su hermano Jon, leyenda de la UFC.



