Checo Pérez estremeció a sus fans tras aparecer en el concierto de Enrique Iglesias

El piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez, aprovechó una pausa en su apretada agenda para vivir una noche muy especial en la ciudad de Guadalajara, México, al ritmo de la música de uno de los artistas españoles más queridos de los últimos años.

El ahora nuevo piloto de la escudería estadounidense Cadillac, dijo presente en el concierto de Enrique Iglesias en la Arena de su ciudad natal y terminó robándose los reflectores cuando el propio cantante lo invitó a subir al escenario para compartir con él un agradable momento en el que ambas estrellas fueron aplaudidas por el público presente.

La presencia del tapatío no pasó desapercibida luego que en medio del show, Iglesias lo distinguió entre el público y, entre ovaciones, lo llamó para compartir un momento frente a miles de aficionados. El encuentro estuvo cargado de emoción debido a que ambos se abrazaron mientras sonaba uno de los temas más icónicos del español, Bailando.

😍 Moment when Enrique Iglesias called his longtime friend Checo Perez to come on stage at NICE’s 29 Anniversary celebration in Mexico! 🥳🎤



🎟️ NICE’s 29th Anniversary Celebration (4 OCT 2025)

🏟️ Arena Guadalajara #EnriqueInMexico 🇲🇽 @enriqueiglesias #enriqueiglesias… pic.twitter.com/jzGPKhiRUg — Enrique Iglesias Fans 🇮🇳 (@EiTeamIndia) October 5, 2025

La euforia alcanzó su punto más alto cuando Enrique Iglesias, en un gesto de admiración, se arrodilló para rendirle una reverencia al piloto de Cadillac y que llegó a convertirse en subcampeón del campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 en el 2023 junto a la escudería Red Bull. El gesto provocó la explosión del público, que celebró con gritos y aplausos antes de que ambos volvieran a fundirse en otro abrazo.

Aunque Pérez ya piensa en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026, también ha sabido disfrutar de su tiempo libre. En los últimos meses ha sido visto en distintos eventos deportivos y de entretenimiento, como partidos de los Dodgers en Los Ángeles y, ahora, este concierto que lo conectó nuevamente con su tierra y su gente.

Enfocado en brillar

La emoción del Checo Pérez en poder regresar a la categoría reina del automovilismo no es algo que ha ocultado, debido a que constantemente destaca lo importante que es para él volver a tomar un volante con Cadillac; una muestra de esto fueron las palabras que realizó durante una rueda de prensa hace unas semanas en el Dodger Stadium previo al lanzamiento de la pelota inaugural como parte de un homenaje que le hicieron.

Sergio ‘Checo’ Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac. Crédito: Christian Bruna | AP

“La experiencia es un plus importante en cualquier deporte, pero más en la Fórmula 1. Creo que haber pasado por tantos equipos, tantas culturas de trabajo diferentes, tantas maneras de hacer las cosas, sin duda que eso me da mucho”, dijo en ese momento.

“Para mí va a ser importante poder llevar toda mi experiencia y empujar el equipo lo más pronto posible. Tengo muchas ganas de estar con todo el equipo en Inglaterra. Haré una visita la próxima semana y hemos estado en contacto intensamente en los últimos días”, agregó el piloto mexicano en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Terence Crawford cuenta su verdadera estrategia para derrotar al Canelo

–Shakur Stevenson se rinde ante Canelo: “Es el mexicano más grande que he visto”

–Alexis Gutiérrez asegura que el Club América quedará campeón del Apertura 2025