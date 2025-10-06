Familia del conductor presuntamente agredido por Mark Sánchez habló sobre el altercado

En medio de toda la controversia mediática del caso de Mark Sánchez, la familia del conductor presuntamente agredido habló sobre el altercado. A través de una entrevista para ‘The New York Post’, los parientes del camionero de 69 años contaron su versión de los hechos.

El entorno del conductor, que supuestamente fue agredido por Sánchez cerca de un bar en Indianápolis y she lo apuñaló en defensa propia, identificó al hombre con las siglas PT. También ofrecieron una actualización sobre su estado de salud el pasado domingo por la noche.

“Estamos hablando primero con abogados. Queremos ser cuidadosos con lo que se dice. Agradecemos eso”, indicaron. Asimismo, no ocultaron estar en shock por lo ocurrido.

Sobre el hombre se hicieron virales unas imágenes donde se le ve acostado en una cama de hospital, ensangrentado y visiblemente herido. Las fotos lo muestran con un collarín y cortes profundos y visibles en la mejilla y la mandíbula.

“La familia dice que fue cortado durante la pelea y que la herida atravesó su mejilla y alcanzó su lengua”, informó la presentadora de Fox59, Angela Ganote, al compartir las imágenes en redes sociales.

El hombre, de 69 años que reparte aceite comestible, llegó con su camión a hacer el reparto cuando fue abordado por Sánchez para que moviera el auto de ahí, alegando haber hablado con el encargado.

El conductor, que se había quitado los audífonos por el ruido del camión, se acercó para escuchar mejor y notó que Sánchez tenía aliento alcohólico y hablaba arrastrando las palabras.

El exjugador supuestamente bloqueó al conductor cuando intentó llamar a su supervisor, lo que desencadenó la pelea. Un testigo relató que al principio pensó que eran amigos, ya que se rodeaban mutuamente, pero luego se dio cuenta de que ambos se estaban grabando con sus celulares.

En medio del forcejeo, Sánchez habría arrojado al conductor contra una pared y luego al suelo. El hombre respondió rociándolo con gas pimienta, pero al ver que el exjugador seguía avanzando, sacó un cuchillo y lo apuñaló varias veces en el pecho y el torso.

Tras esto, el ahora comentarista de FOX Sports, logró alejarse y entró a un bar cercano, donde el bartender le prestó primeros auxilios para detener la hemorragia hasta que llegó la ambulancia.

Este lunes, las autoridades de Indianápolis ofrecieron una rueda de prensa en la que acusaron al exjugador de un delito de agresión grave nivel 5.

En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta seis años de prisión y una multa de $10,000 dólares.



