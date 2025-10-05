Sale a la luz audio de llamada al 911 tras apuñalamiento al exjugador de New York Jets Mark Sánchez

El pasado sábado el exjugador de New York Jets, Mark Sánchez, sufrió un apuñalamiento en Indianápolis, Indiana, específicamente cerca de Senate Avenue y West Washington Street. Ahora salió a la luz el audio de la llamada al 911 donde se alerta sobre el incidente.

En el audio, los agentes preguntan si hay cámaras de seguridad cerca del lugar mientras se apresuran hacia la escena. Durante la comunicación, una voz masculina ordena cerrar el bar donde ocurrió el apuñalamiento.

Esto con el objetivo de analizarlo como una escena del crimen. “Nadie entra ni sale”, se le escucha decir con firmeza. En la llamada se puede apreciar como confirman la existencia de cámaras en un callejón adyacente.

La grabación también revela una hipótesis inicial, luego confirmada, sobre múltiples víctimas. “Parece que dos personas han sido apuñaladas”, señala una voz en la transmisión. En el incidente fueron heridas dos personas, entre esas, el exjugador de New York Jets.

Apuñalamiento y detención de Mark Sánchez

El mariscal de 38 años, que ahora es comentarista de FOX Sports, se encontraba en la ciudad para la transmisión del duelo entre Las Vegas Raiders e Indianapolis Colts.

Sánchez fue trasladado al hospital en condición estable tras el ataque ocurrido alrededor de las 12:30 de la madrugada del sábado. No obstante, horas más tarde, la Policía anunció el arresto del exjugador.

Al parecer, se le acusa de cargos de agresión con lesiones, entrada ilegal a un vehículo motorizado e intoxicación pública.

“Los detectives creen que este fue un incidente aislado entre dos hombres y no un acto de violencia aleatorio. El caso será presentado a la Fiscalía del Condado de Marion. Uno de los hombres permanece hospitalizado en condición estable”, reseñó un portavoz de la policía local.

Mark Sánchez tuvo una carrera notable como mariscal de campo en la NFL. Nacido en Long Beach, California, el 11 de noviembre de 1986, Sánchez se destacó desde joven en Mission Viejo High School, donde llevó a su equipo a un récord de 27-1.

Fue seleccionado en el puesto 5 del Draft 2009 por los Jets, convirtiéndose en uno de los quarterbacks novatos más mediáticos. En sus dos primeras temporadas, llevó al equipo a las Finales de la Conferencia Americana (AFC). Tras retirarse, se convirtió en analista de color para FOX Sports, cubriendo partidos de la NFL.



