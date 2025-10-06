Sale a luz video de Mark Sánchez ensangrentado y tambaleándose en las calles de Indianápolis tras ser apuñalado

El caso de Mark Sánchez pica y se extiende. Un video de una cámara de seguridad muestra al exjugador de New York Jets caminando por una calle de Indianápolis con una mano apretando su abdomen justo en la zona donde recibió la puñalada.

La grabación fue difunda por ‘The New York Post’ y se ve como Sánchez camina ensangrentado, tambaleándose por las calles. El video fue captado minutos después de que se peleara con un camionero de 69 años.

El exquarterback salió tambaleándose de un callejón tras el altercado y entró a un bar cercano, donde el dueño llamó a los paramédicos. Las cámaras de seguridad lo captaron corriendo de un lado a otro en un callejón detrás de un bar en el centro de Minneapolis, antes de acercarse a un camión que maniobraba hacia una bahía de carga.

EXCLUSIVE: Mark Sanchez seen stumbling down Indianapolis sidewalk after being stabbed in fight with grease truck driver https://t.co/kqC8KugHS5 pic.twitter.com/fRTo4pYQIR — New York Post (@nypost) October 6, 2025

Según el informe policial, Sánchez se metió por la fuerza en el vehículo y exigió al conductor que lo moviera, alegando haber hablado con el gerente del hotel.

El conductor, que se había quitado los audífonos por el ruido del camión, se acercó para escuchar mejor y notó que Sánchez tenía aliento alcohólico y hablaba arrastrando las palabras.

El exjugador supuestamente bloqueó al conductor cuando intentó llamar a su supervisor, lo que desencadenó la pelea. Un testigo relató que al principio pensó que eran amigos, ya que se rodeaban mutuamente, pero luego se dio cuenta de que ambos se estaban grabando con sus celulares.

En medio del forcejeo, Sánchez habría arrojado al conductor contra una pared y luego al suelo. El hombre respondió rociándolo con gas pimienta, pero al ver que el exjugador seguía avanzando, sacó un cuchillo y lo apuñaló varias veces en el pecho y el torso.

Tras esto, el ahora comentarista de FOX Sports, logró alejarse y entró a un bar cercano, donde el bartender le prestó primeros auxilios para detener la hemorragia hasta que llegó la ambulancia.

Este lunes, las autoridades de Indianápolis ofrecieron una rueda de prensa en la que acusaron al exjugador de un delito de agresión grave nivel 5.

En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta seis años de prisión y una multa de $10,000 dólares.



