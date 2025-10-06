Autoridades de Indianápolis acusan a Mark Sánchez de agresión grave: enfrenta pena de hasta 6 años

El caso del exjugador de New York Jets, Mark Sánchez, acaba de dar un giro. Este lunes, en una rueda de prensa, las autoridades de Indianápolis lo acusaron de un delito grave nivel cinco, un estatus que podría darle hasta seis años de prisión en caso de ser condenado.

Inicialmente, Sánchez fue acusado de delitos menores. No obstante, este lunes el fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, anunció que la exestrella de los New York Jets se enfrentaría a un cargo de delito grave de agresión que implicaba lesiones corporales graves.

El cambio se debe por la edad de la víctima, un hombre de 69 años. Este hecho se podría considerar, según Mears, como un factor agravante y podría llevar a un castigo más severo si Sánchez es condenado por ese cargo de delito grave.

El fiscal señaló previamente que la víctima sufrió “heridas significativas y muy graves como resultado” del altercado. “Ciertamente, eso es algo que el juez puede considerar si están imponiendo una sentencia”, explicó.

IMPD Chief Chris Bailey and Marion County Prosecutor Ryan Mears discuss the weekend's downtown stabbing investigation during a press conference inside the City-County Building Monday. Fox Sports analyst Mark Sanchez, 38, is facing charges for his alleged role in the altercation. pic.twitter.com/NIOZNMJ9v4 — Mykal McEldowney (@mykalmphoto) October 6, 2025

En Indianápolis el delito grave se castiga con hasta seis años de prisión, recalcaron las autoridades. El jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, Chris Bailey, aseguró que se empleará todo el peso de la ley.

“Quiero ser claro sobre esto: no me importa quién seas, no me importa lo que hagas para ganarte la vida, no me importa dónde vivas (…) si vienes a nuestra ciudad y cometes violencia, usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para hacerte responsable”, dijo.

El mariscal de 38 años, que ahora es comentarista de FOX Sports, se encontraba en la ciudad para la transmisión del duelo entre Las Vegas Raiders e Indianapolis Colts.

Sánchez fue trasladado al hospital en condición estable tras el ataque ocurrido alrededor de las 12:30 de la madrugada del sábado. No obstante, horas más tarde, la Policía anunció el arresto del exjugador.

Al exjugador se le acusa ahora de cuatro cargos en vez de tres. A la agresión con lesiones, entrada ilegal a un vehículo motorizado e intoxicación pública hay que sumar el delito grave de agresión.

Mark sufrió una herida por apuñalamiento, pero en el incidente terminó herido un camionero de 69 años que sufrió cortes en el rostro, incluyendo una herida visible en la mandíbula, según imágenes compartidas por un reportero local de FOX.

Mark Sánchez dejó una huella significativa como mariscal de campo en la NFL. Nacido el 11 de noviembre de 1986 en Long Beach, California, brilló desde sus años escolares en Mission Viejo High School, donde lideró a su equipo a un impresionante récord de 27 victorias y solo una derrota.

Su talento lo llevó a ser seleccionado en la quinta posición del Draft 2009 por los New York Jets, convirtiéndose rápidamente en uno de los quarterbacks novatos más mediáticos de la liga. En sus dos primeras campañas, guio al equipo hasta las Finales de la Conferencia Americana (AFC).

Tras colgar los botines, Sánchez dio el salto a los medios como analista de color en FOX Sports, donde continuó vinculado al fútbol americano cubriendo partidos de la NFL.



