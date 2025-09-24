Estatua en Washington D.C. muestra a Trump y Epstein tomados de la mano frente al Capitolio

Una escultura de dos hombres con un gesto de alegría y tomados de la mano, la cual fue titulada “Best Friends Forever”, se encuentra en el National Mall frente al Capitolio en Washington D.C. y la cual supuestamente representan a Donald Trump y Jeffrey Epstein.

Docenas de personas se sorprendieron al ver la escultura elaborada con espuma y resina pintada para simular bronce, sobre todo cuando leyeron en las placas que se trataba del presidente de Estados Unidos y del financiero fallecido en la cárcel en 2019.

“El vínculo duradero”

Las placas de las estatuas tienen inscripciones irónicas que aluden a la supuesta cercanía entre Trump y Epstein. Una de ellas celebra “el vínculo duradero” entre ambos, lo que ha generó polémica, informó EFE.

La escultura “Best Friends Forever” de 12 pies de alto fue instalada por un colectivo artístico anónimo y permanecerá hasta el domingo 28 de septiembre. El colectivo obtuvo el permiso por el Servicio de Parques Nacionales.

La Casa Blanca reaccionó con rapidez al montaje, calificándolo de “provocación política” y recordando que Trump “expulsó a Epstein de Mar-a-Lago hace años por ser un ‘raro’”, negando cualquier relación estrecha con el financiero, describió EFE.

Imágenes en el Castillo de Windsor

La semana pasada, cuatro personas fueron arrestadas luego de ser responsables de proyectar imágenes de Trump y Epstein en el Castillo de Windsor, justo los días que el presidente estadounidense se reuniría con los reyes de Inglaterra.

A principios de mes, la Cámara de representantes publicó más de 33,000 páginas de documentos relacionados a Eptsein que fueron suministrados por el Departamento de Justicia.

“Hay más documentos en camino”, dijo el presidente del Comité, el senador republicano James Comer, luego de anunciar la decisión de publicarlos.

Jeffrey Epstein, acusado de explotación sexual de menores y tráfico de personas, fue arrestado en 2019 y murió en una prisión federal en circunstancias que desataron controversia.

