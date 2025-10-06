NY refuerza la vacunación: Farmacéuticos seguirán administrando dosis contra la covid-19 ante la inacción federal

Los farmaceutas del estado de Nueva York continuarán administrando la vacuna contra la covid-19 bajo una orden ejecutiva de la gobernadora, Kathy Hochul.

La orden fue firmada el 3 de octubre y seguirá vigente hasta al menos 30 días.

Asimismo, Hochul hizo un llamado al gobierno del presidente Donald Trump a que la vacuna contra la covid-19 esté disponible por medio del programa Vacunas para Niños (VFC). En la actualidad, los estados no pueden pedir la vacuna por medio del programa VFC.

“He sido clara con los neoyorquinos: aunque Washington continúe con su desacertada campaña contra la ciencia, siempre haré todo lo posible para garantizar que los neoyorquinos tengan acceso a las vacunas y a la información que las familias necesitan para tomar decisiones sobre su atención médica, sin excepciones”, declaró la gobernadora.

“Firmaré todas las extensiones de esta orden ejecutiva que sean necesarias. Siempre dejaremos que la ciencia guíe el camino, no la política“, informó CBS 6 Albany.

En este sentido, el estado está trabajando en coordinación para una colaboración regional multiestatal de salud pública entre los estados del noreste de Estados Unidos. La meta es reunir a los líderes de salud pública de toda la región para desarrollar recomendaciones y enfoques que se basen en la evidencia sobre vacunación, vigilancia de enfermedades y preparación para emergencias.

Además, esta colaboración respalda a los laboratorios de salud pública estatales al compartir recursos y experiencia para fortalecer la preparación regional.

El mes pasado, el Comisionado McDonald emitió una orden permanente para la vacuna que sigue vigente, lo que garantiza que los farmaceutas de todo Nueva York puedan seguir ofreciendo acceso oportuno y conveniente.

McDonald y el Departamento de Salud seguirán emitiendo orientación precisa para brindar apoyo a las farmacias, médicos y otros administradores de vacunas.

