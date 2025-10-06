Rita Ora ha ganado una batalla contra sus vecinos en Londres

La actriz y cantante Rita Ora ahora es parte de una larga lista de personalidades que han tenido que luchar dentro de su comunidad para que se les permita desarrollar proyectos en sus propiedades. Ora, quien también es esposa del cineasta Taika Waititi, ganó la batalla.

Lo que la actriz y cantante quiere hacer es construir un gimnasio independiente en la propiedad en Londres, Inglaterra, que compró hace cuatro años.

Los vecinos de Ora no apoyaron este proyecto e incluso fue catalogada como una “monstruosidad” porque donde quiere construir es una “zona de estricta conservación”, además, la propiedad está catalogada como Grado II.

Ahora, Ora tiene los permisos necesarios para desarrollar el proyecto, pero sus vecinos siguen descontentos. Según ‘The Sun’, algunos de ellos dicen: “Destruir el medio ambiente natural de esta zona para construir un gimnasio moderno es totalmente contrario al patrimonio y la tranquilidad de esta propiedad catalogada”.

Los vecinos también han escrito una carta en la que expresan su opinión sobre este proyecto: “Irónicamente, el actual propietario ha declarado públicamente que quería preservar y honrar el patrimonio de este jardín hundido que, según ellos, es un santuario para las mariposas y también un santuario para muchas aves, incluidos petirrojos, garzas e incluso pavos reales que se han avistado allí a lo largo de los años”.

Hay que recordar que Ora presumió esta propiedad en la revista especializada ‘Architectural Digest’. Además de su ubicación y de ser un santuario de varias especies, esta propiedad llama la atención por su estructura principal, la cual data de 1977 y que en el pasado también perteneció a Arthur Rackham.

Al estar catalogado como Grado II, Ora no podrá hacer cambios extremos en el interior de la propiedad, aunque parece que sí podrá poner en pie nuevas estructuras.

Sigue leyendo:

• Está en venta la casa que fue construida para Quincy Jones en Bel Air

• Piden $32 millones de dólares por antigua casa de Floyd Mayweather Jr. en Beverly Hills

• The Weeknd quiere comprar una mansión de $50 millones de dólares en Coral Gables