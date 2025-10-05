Está en venta la casa que fue construida para Quincy Jones en Bel Air

Ya está disponible la mansión en Bel Air, California, que fue construida especialmente para Quincy Jones hace más de dos décadas y que fue su hogar hasta que murió el 3 de noviembre de 2024. La propiedad está actualmente disponible por $55 millones de dólares.

La casa entró por primera vez al mercado en junio de este año, aunque no se hizo notar demasiado, ahora sí ha llamado la atención porque se rebajó su precio. Cuando estuvo disponible en junio, marcaba un precio de $59.9 millones de dólares.

Al entrar al mercado, la hija del fallecido músico dio una entrevista a ‘The Wall Street Journal’ en la que resaltó lo importante que había sido esta propiedad para su padre. “La creó desde cero con su imaginación desbordante”, dijo.

En el listado, disponible en la página web de Compass, dice: “Construida a medida para una de las figuras más emblemáticas de la historia de la música, la finca se encuentra en una ubicación privada tras unas puertas al final de una calle sin salida, ofreciendo total privacidad”.

La casa principal tiene una extensión de casi 25,000 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, más de 10 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior, el listado resalta: “La casa cuenta con ascensor y varias escaleras, una en cada ala. Con un rico legado cultural, esta icónica propiedad ha acogido a la realeza de Hollywood, dignatarios internacionales y artistas legendarios”.

Además de las comodidades del interior, esta propiedad también está rodeada de áreas verdes con terraza, piscina, área de spa, caminerías y otros espacios ideales para compartir al aire libre con familiares o amigos.

