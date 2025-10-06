Trump vuelve a TikTok con mensaje a los jóvenes: “Me deben una”

“Les salvé TikTok, así que me deben una”. Con esa frase dirigida a los jóvenes estadounidenses, el presidente Donald Trump volvió este lunes a TikTok, en su primer video desde que regresó a la Casa Blanca.

Sentado en el Despacho Oval, el mandatario miró a cámara y dijo: “A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me deben una. Y ahora me están viendo aquí, en el Despacho Oval, y algún día uno de ustedes estará sentado justo en este escritorio y también harán un gran trabajo”.

El video, publicado en su cuenta oficial, superó el millón de visualizaciones en pocas horas y acumuló miles de reacciones y compartidos.

Se trata de la primera publicación del mandatario en la plataforma desde las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre, cuando venció a la candidata demócrata Kamala Harris.

El regreso de Trump a TikTok se produce pocos días después de firmar una orden ejecutiva que permite que la aplicación siga operando en Estados Unidos bajo nuevas condiciones de seguridad. El acuerdo alcanzado con ByteDance, su empresa matriz en China, establece que el Gobierno chino no tendrá acceso a los datos de los usuarios estadounidenses, según informó la Casa Blanca.

La compañía tecnológica Oracle será la encargada de supervisar el algoritmo y almacenar la información en servidores locales, en cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso en 2024, que exigía separar las operaciones de TikTok de cualquier vínculo con China.

La Casa Blanca, que también abrió su propio perfil oficial en la aplicación, presentó la medida como un paso hacia una versión “más segura” de la plataforma.

Los videos que publica la Casa Blanca, por su parte, van desde mítines de Trump, del vicepresidente J.D. Vance, hasta declaraciones de la voz presidencial y memes contra los demócratas.

Para Trump, su regreso a TikTok simboliza un esfuerzo por acercarse nuevamente al público joven, uno de los grupos que más presencia tiene en la red social.

Con información de EFE.

