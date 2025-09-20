ByteDance matriz de TikTok promete prestar buen servicio en EE.UU. tras charla de Xi y Trump

La empresa matriz de TikTok, ByteDance, prometió este sábado que su filial de Estados Unidos prestará “un buen servicio a la amplia base de usuarios” del país norteamericano, pocas horas después de la llamada telefónica entre el mandatario chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

En un escueto comunicado difundido por medios locales, ByteDance, con sede en Pekín, expresó su agradecimiento a Xi y Trump “por su preocupación” en torno a TikTok, una plataforma de videos cortos que ha estado en el centro de las discusiones entre ambos líderes.

“ByteDance, de acuerdo con los requisitos de la legislación china, seguirá promoviendo los trabajos pertinentes para que la filial estadounidense de TikTok continúe prestando un buen servicio a la amplia base de usuarios en Estados Unidos”, señaló la compañía, sin brindar más detalles al respecto.

En declaraciones a los reporteros desde la Casa Blanca, Trump afirmó este viernes que un acuerdo con China para que TikTok pueda seguir funcionando en el país “está en camino”, y subrayó que el pacto permitirá a Estados Unidos tener un “control férreo” sobre el contenido que se comparte en la aplicación, muy popular entre los jóvenes.

Trump y Xi se mostraron satisfechos tras conseguir avances en el acuerdo durante su llamada telefónica, donde también trataron de acercar posturas en temas comerciales.

En un mensaje en su red social Truth Social, Trump calificó la charla de “muy productiva” y añadió que agradece “la aprobación sobre TikTok” y los progresos obtenidos, aunque no dio ningún dato concreto sobre el acuerdo marco, preacordado ya en la reunión que representantes de Washington y Pekín celebraron esta semana en Madrid.

El líder chino, por su parte, dijo en un comunicado compartido por medios estatales que “respeta la voluntad de las empresas” de ambos países, que deben negociar un modelo que evite que la plataforma deje de operar en suelo estadounidense.

En 2024 el Congreso estableció que para que TikTok no sea cerrada en EE.UU. la sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano debe quedar lo suficientemente desligada de ByteDance, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

La Casa Blanca había dicho que ByteDance podría tener una participación pequeña en la nueva sociedad operadora, aunque las palabras de Xi apuntan a que China podría haber logrado de EE.UU. un marco que favorezca más a la matriz china o a otras corporaciones del gigante asiático.

A falta de que los detalles importantes del pacto se ratifiquen, esta semana Trump amplió -por cuarta vez este año- el plazo para que TikTok pueda seguir disponible en territorio estadounidense, donde funcionará al menos hasta el 16 de diciembre.

Con información de EFE

Sigue leyendo: