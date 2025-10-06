Yamilex Hernández destaca en desfile previo al Miss Universo  

Yamilex Hernández ha encantado con su participación en un reciente desfile organizado en la ciudad de Miami, en el que estuvieron varias candidatas del Miss Universe.

La dominicana, quien llevará la banda de Miss USA Latina, fue una de las más destacadas, según expertos en concursos de belleza, que han asegurado que la ganadora del programa de Telemundo hizo un excelente trabajo en este evento.

Apareció Yamilex y arrastró a varias de las que sí tienen un país escrito en la banda 🫦 pic.twitter.com/28w078ZnLM — nacho con O (@NachoConO) October 5, 2025

“Espero que Telemundo le invierta”, “Ya ella de por sí tiene un nivel increíble, lo que se perdió República Dominicana”, “Qué hermosa”, “El cuerpazo que se manda”, escribieron algunos usuarios en plataformas como X.

La modelo también habló de este desfile y de lo bien que se sintió de conocer a algunas de sus compañeras. “La gala de anoche fue una hermosa celebración de estilo y propósito, con dos impresionantes desfiles de moda y la oportunidad de conectar con mujeres extraordinarias. Agradecido con Miss Universe por reunirnos mientras nos preparamos para este viaje inolvidable. Vestido de José Zafra”.

Detalles del evento de Miss Universe en el que participó Yamilex Hernández

Este desfile forma parte de la serie de actividades previas al concurso que la organización liderada por Raúl Rocha ha comenzado a hacer este año.

En una reciente publicación en Instagram hablaron sobre el fin de este evento, en el que varias misses aprovecharon para demostrar su talento para el modelaje.

“Más allá de la Corona. Más que un programa, es un movimiento. Un espacio donde cada delegado de Miss Universo transforma el propósito en impacto, y la pasión en proyectos que cambian vidas. Esta noche en Miami, celebramos la belleza con significado. Una pasarela llena de propósito, donde cada sonrisa contaba una historia caminando junto a la Fundación Aromas para ayudar a los niños a reconstruir sus sueños después de quemaduras graves. Porque la verdadera elegancia brilla más cuando eleva a los demás”, escribieron.

La noche final del Miss Universo será en Tailandia, el viernes, 21 de noviembre. Esta edición ha generado mucha expectativa debido a la fuerte tradición que hay en el país asiático con los concursos de belleza.

