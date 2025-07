¿Quién preparará a Yamilex Hernández para el Miss Universe 2025? 

La dominicana Yamilex Hernández, quien llevará la banda de Miss USA Latina en el Miss Universe 2025, será asesorada por la profesora de pasarela y experta en misses, Giselle Reyes.

La noticia la compartieron esta semana en el programa En Casa con Telemundo, en donde contó que pronto empezarán las clases de la modelo.

“Me pareces una mujer muy segura, muy madura, me gusta porque yo soy superexigente, superpuntual”, comentó la preparadora de reinas de belleza.

En la entrevista, comentó que se trata de la segunda dominicana que prepara. “La primera me ganó, que fue Amelia Vega. Ese año tenía dos misses, Mariángel Ruiz y Amelia Vegas, yo tenía tres meses de embarazo y yo le dije a Osmel que me iba a retirar supuestamente para criar a mi bebé, pero cuando yo veo a esas dos mujeres agarradas de la mano, preparadas por mí, yo dije, ¿qué me voy a estar retirando nada”.

Giselle Reyes dijo que en Yamilex Hernández ve varios factores que podrían ayudarle rumbo a la corona del Miss Universe. “Yo te vi a ti la mirada, tienes una mirada penetrante, te ves segura y eso me encanta. Me gusta mucho ver la personalidad”, destacó.

La venezolana explicó que el trabajo con esta candidata será completo. “Yo me voy a encargar de todo, el paquete completo, no es solamente pasarela y fotopose, vamos a hablar de looks, el outfit, el color de cabello, todo lo que Osmel me enseñó porque con 28 años trabajando con el zar tengo que saber”, indicó.

En el staff tendrá un nutricionista, psicólogo y otros expertos para asesorarla y así lograr un buen papel en el certamen de belleza.

Muchos se mostraron emocionados por el hecho de que Giselle Reyes preparará a Yamilex y por eso dejaron comentarios como: “Ella va a darle las clases de pasarela y todo, todo, todo, me encanta ver a la señora Giselle Reyes. Ellas es una dura en su trabajo”, “Yamilex no dejes que la fama, el dinero y los pretendientes se te suban a la cabeza. Sigue con esa aura tan bonita que tienes. Suerte en el Miss Universo, desde ya eres la máxima por las latinas”.

