“Al menos $100 millones de dólares”: entrenador de Terence Crawford pone condiciones para volver al ring

La expectación por el próximo paso del campeón mundial indiscutido del peso supermediano, Terence “Bud” Crawford, se ha disparado tras las declaraciones de su entrenador. Bernie Davis ha puesto en jaque a la industria del boxeo al establecer una cifra inédita para el regreso de su pupilo a la acción.

En una entrevista para el medio MillCity Boxing, Davis fue tajante respecto a la nueva valoración de su campeón, asegurando que su estatus actual exige un cambio radical en la negociación de sus bolsas.

El entrenador de Crawford enfatizó que la posición de su peleador como una superestrella de la división y campeón unificado lo coloca por encima de las negociaciones estándar.

Según Davis, el mercado debe ajustarse al valor de un atleta que ha dominado por completo su categoría: “Crawford ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar. Ahora está en un nivel donde tiene que ser compensado por su grandeza. No va a pelear por peanuts (cacahuetes) y no va a arriesgar su legado por una bolsa pequeña”, afirmó Davis, elevando la apuesta.

Crawford es el campeón indiscutible del peso supermediano. Crédito: Rick Scuteri | AP

Davis no solo habló de grandes cifras, sino que dio el número exacto, fijando el nuevo piso de negociación para cualquier promotor o entidad que quiera contar con Crawford en su cartelera:

“Si Terence Crawford vuelve al ring, la bolsa tiene que ser de $100 millones de dólares o no sucederá. Es lo que vale el campeón indiscutido. Es lo que exige su legado”, aseveró.

100 millones, ni 75 ni 90, 100 millones. Si no es así, ¿para qué lo haría? No va a pelear por nada. Bernie Davis – Entrenador de Terence Crawford

La exigencia de una cifra de nueve dígitos sitúa a Crawford en una liga económica reservada históricamente para megacombates de rivalidades excepcionales como Mayweather vs. Pacquiao.

Esta postura de “todo o nada” implica que el futuro de Crawford estará supeditado únicamente a duelos que generen un interés comercial masivo que justifique la estratosférica bolsa.

Si bien la declaración puede interpretarse como una táctica de negociación para presionar a posibles rivales, también subraya el nivel de confianza y la conciencia del valor que tiene el campeón en un deporte a menudo criticado por las barreras entre promotores. El mensaje de Davis es claro: a partir de ahora, solo los eventos verdaderamente históricos estarán a la altura del precio de Terence Crawford.

