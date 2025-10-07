Entrenador de Crawford minimiza al Canelo Álvarez: “Fue tarea fácil”

La reciente victoria de Terence Crawford sobre Saúl “Canelo” Álvarez el pasado 13 de septiembre en Las Vegas sigue generando conversación tras convertirse en el nuevo monarca indiscutido de los pesos súper medianos por decisión unánime de los jueces debido a lo que se vio reflejado dentro del cuadrilátero.

A pesar de esto, para su entrenador, Brian “Bomac” McIntyre, el resultado estaba escrito desde mucho antes de que sonara la campana al asegurar que todo el enfrentamiento se desarrolló tal y como su equipo lo había previsto; con un Crawford dominando el ring con sus movimientos y afectando la estabilidad del tapatío.

Estas declaraciones las realizó el entrenador durante una entrevista ofrecida para talkSPORT Boxing, donde aseguró que el éxito de Crawford fue producto de una preparación meticulosa que abarcó desde el estudio detallado del estilo del mexicano hasta la ejecución precisa del plan de combate. Asimismo sostuvo que el dominio de su pupilo fue el reflejo de una estrategia que ya había sido ensayada hasta la perfección.

“Desde antes de anunciarse la pelea, estudiamos a Canelo. Requirió un trabajo arduo, y para cuando entramos al ring, conocíamos cada movimiento del campeón de cuatro divisiones”, expresó.

El análisis del rival fue tan profundo que, según McIntyre, cada acción de Álvarez en el cuadrilátero estaba prevista. Esa anticipación, sumada a la disciplina táctica de Crawford, fue la clave para neutralizar al poderoso mexicano, quien no logró imponer su fuerza ni su experiencia.

“Todo salió 100% como pensé que iba a salir, él avanzando, lanzando sus golpes amplios, moviendo la cabeza, intentando pelear por dentro. Todo fue justo como queríamos que ocurriera”, detalló el McIntyre en sus declaraciones.

“Fue tarea fácil. No parece así cuando estás en la esquina; a veces no puedes ver todo y el camarógrafo está justo ahí. Te conectan con un golpe y el público se vuelve loco, pero cuando te sientas y lo observas, fue fácil”, agregó sin dudar sobre lo que decía.

Más allá del resultado, McIntyre destacó que la pelea fue una demostración de boxeo técnico de altísimo nivel. Crawford, conocido por su inteligencia dentro del ring, controló el ritmo de principio a fin y logró frustrar a Canelo, quien no encontró respuestas ante la lectura táctica de su oponente.

Es importante destacar que a pesar de esta derrota la intención del Canelo Álvarez es poder regresar al ring lo antes posible para intentar concretar una revancha contra Terence Crawford o buscar un nuevo rival.

A pesar de esto su regreso profesional se verá pausado debido a que se someterá a una operación en el codo izquierdo el próximo 23 de octubre para tratar unas molestias que lo han venido afectando durante el último año.

Sigue leyendo:

–Dinamita Márquez sale en defensa de los organismos tras la creación de Zuffa Boxing

–Donald Trump anuncia que la pelea de UFC en la Casa Blanca será en su cumpleaños

–Jaime Munguía se libera de su sanción y pone fecha para volver este 2025