Bondi testificará ante el Senado en medio del despliegue de tropas de Trump

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se enfrentará a los senadores este martes, mientras el presidente Donald Trump intensifica aún más su represión contra sus oponentes políticos, ciudades gobernadas por demócratas y supuestos narcotraficantes.

La presencia de Bondi ante el Comité Judicial del Senado brindará a los legisladores de los dos partidos la oportunidad de interrogarla sobre las intervenciones de alto perfil del mandatario republicano en el sistema de justicia, incluida la acusación del mes pasado contra el exdirector del FBI, James Comey, un viejo rival de Trump.

“Nadie está por encima de la ley”, indicó la fiscal general de EE.UU. en redes sociales luego de que se dieran a conocer los cargos contra Comey, un eco de la retórica usada por los demócratas luego de que Trump fuese acusado durante la presidencia de Joe Biden, informó The Guardian.

Si bien los cargos contra Comey se presentaron solo después de que un fiscal federal de alto rango fuera removido de su cargo, presuntamente por no avanzar en el caso, Bondi expresó lo siguiente:

“La acusación formal refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de responsabilizar a quienes abusan de posiciones de poder por engañar al pueblo estadounidense. Seguiremos de cerca los hechos en este caso”.

Asimismo, es posible que la fiscal de Trump sea interrogada sobre los fundamentos legales de los ataques mortales del gobierno republicano contra “narcolanchas” que se presume que transportaba drogar frente a las costas de Venezuela, así como la creciente polémica sobre la publicación de documentos vinculados con el presunto traficante sexual, Jeffrey Epstein.

La aparición de Bondi ante los legisladores se produce después de que el primer ejecutivo estadounidense ordenara el envío de tropas de la guardia nacional a Chicago pese a las objeciones de los líderes de la ciudad, y está enviando a la guardia nacional de California a Portland luego de que un juez federal le impidiera enviar a los soldados a Oregon.

En este sentido, el estado de Illinois presentó una demanda por el despliegue en su principal ciudad, mientras el gobernador de California, Gavin Newsom, señaló que su estado pedirá a un juez que impida el envío de tropas a Portland.

Además de su comparecencia ante el Senado, se espera que Bondi testificara esta semana ante los legisladores de la Cámara de Representantes, pero su presidente, Mike Johnson, mantuvo a esa cámara fuera de sesión para presionar a los demócratas del Senado para que acepten la propuesta del Partido Republicano para financiar al gobierno.

