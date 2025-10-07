Hombre armado detenido en Miami: “Estoy en este mundo para matar venezolanos”

Un hombre de 57 años identificado como Gonzalo González fue arrestado el sábado en Downtown Miami luego de ingresar armado a una tienda de alimentos.

El sujeto, que causó pánico entre los empleados, hizo durante su detención declaraciones delirantes y agresivas, incluidas amenazas contra venezolanos y policías.

De acuerdo con Telemundo 51 Miami, el incidente ocurrió en el Stop and Shop Food and Deli, ubicado en la 49 Northeast con la 2nd Avenue. González habría entrado al local con una mochila.

Luego de pedir un vapeador, sacó una pistola negra, aparentemente tipo Glock, frente a los trabajadores y clientes.

Uno de los empleados relató que el hombre manipuló el arma y luego la guardó después de que lo confrontaron, según confirmó también WPLG Local 10.

El reporte policial indica que uno de los trabajadores intentó hablar con él, pero González se negó. Dijo que no quería tratar con venezolanos y se identificó como “el Dios de Israel”. Un segundo empleado, al ver el arma, entró en pánico y se lanzó al suelo.

Minutos después, mientras los oficiales tomaban declaraciones afuera del establecimiento, los empleados alertaron que el sospechoso volvía a caminar por la zona. Los agentes de la Policía de Miami lo interceptaron y lo arrestaron sin incidentes.

En su mochila hallaron la pistola descrita por los testigos y varias monedas de oro y plata selladas en cápsulas plásticas, según ambos medios.

Durante el arresto, González dijo frases incoherentes como que “Dios es su abogado” y que él era “el Rey David”.

También lanzó amenazas de muerte contra los agentes que lo detuvieron, diciendo que sus patrullas serían “envueltas en llamas”, y contra los venezolanos, a quienes acusó de “atacar cubanos”.

Según Local 10, el reporte de arresto detalla que el hombre interrumpió a los oficiales mientras le leían sus derechos en español, repitiendo esas frases una y otra vez.

El lunes, González compareció ante la corte, pero tuvo que ser retirado de la audiencia tras intentar hablar con el juez sin autorización, informó Telemundo 51.

Actualmente, permanece detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight enfrentando cargos por exhibición inapropiada de un arma de fuego y asalto agravado con intención de cometer un delito grave.

Su fianza fue fijada entre $5,000 y $7,500 dólares, según los reportes de ambos medios locales.

