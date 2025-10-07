Adolescente decapitó al novio de su madre: acusación tras horror en hogar de Nueva York

Un adolescente de 19 años con aparentes problemas mentales le cortó la cabeza al novio de su madre en un ataque con cuchillo dentro del baño de su casa en Staten Island la tarde de ayer.

Alrededor de las 4:24 p.m. del lunes la Policía de Nueva York acudió a la escena en 380 Cary Av en West Brighton, donde se encontró a un hombre de 35 años apuñalado varias veces en la cabeza y el cuello dentro de la bañera, reportó ABC News.

La cabeza del hombre quedó cercenada en el dantesco ataque, destacó Daily News. La hermana del adolescente sospechoso presenció la horrible masacre al llegar a casa de la escuela, según las fuentes. “Hice algo malo”, le dijo él, según las fuentes. La policía lo arrestó poco después. El joven tomaba varios medicamentos y sufre trastornos emocionales, informaron fuentes policiales.

Los servicios de emergencias médicas declararon a la víctima muerta en el lugar. Su identidad se mantuvo ayer en reserva. Según New York Post era un trabajador de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY) que estaba cerca de jubilarse.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En un caso similar, la semana pasada un joven de 27 años fue detenido tras presuntamente apuñalar mortalmente a su suegra y herir a su cuñado y a sí mismo y luego provocar un incendio en un hogar en Queens (NYC). El miércoles un gran jurado presentó una acusación formal contra Lorenz Kraus, el hombre que confesó ante las cámaras de TV haber asesinado a sus padres en su hogar en Albany, capital de Nueva York.

La semana pasada Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). Además Roscoe Danielson fue declarado culpable de doble homicidio, ocultación de un cadáver y otros cargos por matar a su madre y hermano en la vivienda que compartían en East Elmhurst, Queens (NYC).

Previamente un niño de 12 años fue acusado como sospechoso de haber apuñalado dos veces a su madre con un cuchillo de cocina en su hogar en Long Island (NY). También este mes Carl Muraco, joven de 25 años, fue detenido como sospechoso de la muerte de su padre, quien fue acuchillado en su hogar en Queens (NYC).

En julio José Lequerica fue acusado como sospechoso de causar la muerte de su esposa Asli Ak en su hogar en Queens (NYC). Previamente, en ese mismo condado, Ernesto Cruz fue acusado del doble homicidio de su esposa e hija bebé, y lo hospitalizaron por acuchillarse a sí mismo.

En abril un quinceañero mató a su abuela y dejó gravemente herida a su madre al acuchillarlas en una discusión doméstica en Long Island (NY). En marzo un hombre fue acusado de balear fatalmente a su padre John “Jack” Miller, un ex detective y bombero voluntario, durante una discusión en su casa en Long Island (NY). Y una joven hispana alegó “defensa propia” luego de matar a cuchilladas a su padre afuera de su hogar en Brooklyn.

Poco antes de la navidad de 2024 un adolescente de 15 años resultó herido y escapó por la ventana en un ataque en el que su madre murió apuñalada supuestamente a manos de su padre en Brooklyn (NYC). En agosto de 2023 el dominicano Julio Aponte (65) fue condenado en la Corte Suprema de Manhattan luego de declararse culpable de matar a su esposa a golpes en una parada de autobús. En el momento del brutal homicidio él era un oficial de tránsito de la policía de Nueva York (NYPD).

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda