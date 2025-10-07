Huracán Priscilla asciende a categoría 2 y avanza en la costa mexicana del Pacífico

El huracán Priscilla sigue creciendo en su paso por la costa del Pacífico mexicano y ascendió a categoría 2 el lunes por la noche, así lo informó el Centro Nacional de Huracanaes (CNH).

Los pronósticos más recientes indican que el ciclón podría continuar su fortalecimiento, e incluso llegarían a la categoría 3 o superior durante el martes, lo que ha generado la activación de protocolos de emergencia en estados del litoral.

Asimismo, el CNH precisó que el sistema se ubicó a aproximadamente 260 millas al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, en México, y a unas 230 millas al sur del extremo de Baja California Sur. Priscilla registró vientos sostenidos de 100 millas por hora y mantiene una trayectoria con dirección hacia el noroeste a una velocidad de 10 mph, informó The Associated Press.

Activan centros de refugio en zonas de riesgo en México

El litoral de Baja California Sur fue puesto bajo aviso por tormenta tropical, con la alerta en vigor desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro debido al acercamiento del huracán. En respuesta, las autoridades del Gobierno de Baja California Sur anunciaron el lunes por la noche la cancelación de clases en todos los centros educativos, efectiva a partir del martes, en los municipios de Los Cabos y La Paz.

Como medida de precaución, se habilitó una docena de centros de refugio en el área de Los Cabos para albergar a personas que residen en zonas identificadas como de alto riesgo ante la proximidad del huracán.

Suroeste de México se prepara para enfrentar a Priscilla

Por su parte, los estados ubicados en el suroeste de México se encuentran preparados para enfrentar los efectos indirectos de Priscilla. Acumulaciones de lluvia de hasta 4 pulgadas podrían registrarse hasta el miércoles, generadas por las bandas nubosas exteriores del huracán., según el CNH. Estas precipitaciones conllevan un riesgo potencial de inundaciones repentinas en regiones de Michoacán y Colima.

Se esperan condiciones de oleaje y corrientes de resaca consideradas amenazantes para la vida en el suroeste y oeste de México y el sur de Baja California.

El pronóstico del centro de huracanes sugiere que el debilitamiento de Priscilla comenzará a partir del miércoles. Respecto a la otra perturbación en el Pacífico, la tormenta tropical Octave, esta continúa perdiendo intensidad a unas 795 millas al suroeste del extremo sur de Baja California. Sus vientos máximos sostenidos eran de 50 mph y se desplazaba hacia el este-sureste a 7 mph.

Con información de EFE

