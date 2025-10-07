Lo que debes saber de los pasteles de Walmart antes de comprarlos

Los pasteles del área de panadería de Walmart son populares por su bajo precio y sus vistosos diseños, pero muchos clientes advierten que lo barato puede salir caro. Y es que en redes sociales y sitios de reseñas, los comentarios sobre su sabor, textura y frescura han generado debate.

En Reddit, un usuario escribió: “Los que he probado saben a puro azúcar. Da igual si son de limón, chocolate o vainilla”.

Otro señaló que el betún tiene un sabor barato. En el propio sitio web de Walmart, cerca del 40% de los compradores calificaron los pasteles con dos estrellas o menos.

Una clienta relató que el suyo, comprado para su cumpleaños, era tan dulce que apenas pudo comer un pedazo, no tenía sabor, solo azúcar.

¿Son realmente frescos?

Además del exceso de azúcar, varias críticas coinciden en que los pasteles parecen viejos o resecos.

Un comprador comentó que sabía rancio y el betún tenía un sabor extraño, mientras otro, identificado como ‘Top Reviewer’, aseguró que el pastel que compró estaba viejo y lo hizo sentir mal.

Detrás de estas quejas hay una posible explicación: los pasteles de Walmart no siempre se hornean en la tienda.

Según un ex empleado y varios usuarios en línea, los productos llegan congelados y se descongelan antes de ponerse a la venta.

Incluso el glaseado se entrega en cubetas listas para usar, por lo que no es elaborado ahí mismo.

Este método es común en cadenas grandes, ya que permite conservar los productos hasta cuatro meses si se almacenan correctamente, aunque no todos los clientes parecen satisfechos con los resultados.

¿Hay excepciones?

Pese a las críticas, no todos los comentarios son negativos. Algunos clientes destacan que ciertos productos sí valen la pena.

“El tiramisú, el pastel de chocolate con crema de cacahuate, los cupcakes de tres leches y el banana pudding son bastante buenos”, compartió un usuario.

Otros recomiendan encargar un pastel personalizado en lugar de comprar los que están en exhibición.

“Los pasteles que se mandan decorar no son los mismos que los que están en las estanterías, y pagar unos $5 o $10 dólares más realmente vale la pena”, comentó un internauta.

Así, mientras algunos defienden los pasteles de Walmart por su conveniencia y precio, otros advierten que la experiencia puede ser decepcionante si se busca calidad o sabor artesanal.

La recomendación general: si vas a probarlos, apuesta por los pedidos personalizados y evita los que ya están listos en el mostrador.

