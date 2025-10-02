6 cosas que puedes obtener gratis en los supermercados

Aunque la mayoría de las personas entra a un supermercado con la idea de gastar, algunas cadenas ofrecen beneficios gratuitos que van más allá de simples promociones.

Desde afilado de cuchillos hasta chequeos médicos, estos servicios buscan fidelizar a los clientes y al mismo tiempo aportar un valor extra a su experiencia de compra.

1. Afilado de cuchillos

En Raley’s, con presencia en el norte de California y Nevada, los clientes pueden llevar sus cuchillos al área de carnes, colocarlos en una funda gratuita y recibirlos afilados en un plazo de 24 horas, sin costo adicional.

2. Descuentos para personas mayores

Varias cadenas en todo el país ofrecen rebajas especiales a los adultos mayores. Dependiendo de la tienda, el descuento se aplica en días específicos de la semana y puede ser aprovechado a partir de los 55 años en algunos casos.

3. Programas de recompensas

Supermercados como Meijer, a través de su sistema mPerks, permiten acumular puntos que después se transforman en recompensas gratuitas.

Compare Foods ofrece el programa Compare Club con descuentos directos en la cuenta, mientras que Winn-Dixie otorga puntos canjeables por comestibles sin costo.

4. Chequeos de salud

Price Chopper, con locales en varios estados del noreste, brinda monitoreos gratuitos de presión arterial. H-E-B, en Texas, también ofrece este servicio y lo complementa con pruebas de glucosa.

Además, cadenas como Walmart y CVS (aunque no son supermercados en sentido estricto) realizan jornadas de salud gratuitas en algunas ocasiones.

5. Medicamentos y suministros para diabetes

A través del programa Diabetes AdvantEdge, Price Chopper entrega sin costo medicamentos genéricos como glimepirida, glipizida, gliburida y metformina. También proporciona medidores de glucosa, lanceteros y lancetas, todo sin pagar un centavo.

6. Antibióticos líquidos para niños

Reasor’s, cadena con presencia en Oklahoma, entrega antibióticos líquidos gratis para menores de 12 años. La cobertura es de hasta 10 días de tratamiento e incluye opciones como amoxicilina y penicilina en distintas presentaciones.

