Toni Kroos lanza dardo contra el FC Barcelona: “Cualquiera les puede ganar”

El histórico futbolista alemán y recientemente retirada estrella del Real Madrid, Toni Kroos, decidió aprovechar el complicado momento que está viviendo el FC Barcelona dentro de LaLiga de España y la UEFA Champions League para hablar sobre la actualidad del equipo y lanzar una dura crítica contra su compatriota Hansi Flick y toda la plantilla blaugrana que está ampliamente afectada por las lesiones de sus principales figuras.

Estas declaraciones las realizó el teutón durante una entrevista ofrecida en el podcast Einfach mal Luppen, donde habló sobre la actualidad deportiva del balompié europeo y al mismo tiempo se refirió al Barcelona y a su Real Madrid.

Real Madrid’s Toni Kroos, centre, celebrates with Karim Benzema after scoring his side’s second goal during the Spanish La Liga. (AP Photo/Alvaro Barrientos)

El antiguo jugador de la casa merengue considera que este conjunto sigue siendo bastante joven y que de continuar con este esquema de trabajo que han mostrado dentro del terreno de juego no podrán ganarle a ningún equipo en LaLiga debido a que todos ya saben como juegan y cuáles son también sus debilidades.

“El Barça tiene uno de los estilos más atractivos, si no el más atractivo de toda Europa, pero creo que asumen muchos riesgos. En un mal día de Pedri, Lamine o Raphinha, cualquier equipo les puede hacer daño y ganar. Los pueden eliminar de la Champions. El año pasado ya les pasó con el Inter y este año ya sea en octavos, cuartos, semifinales o en la final, en algún momento se toparán con un rival así que les elimine. Esto les pasará en Champions, en LaLiga no porque son muy dominantes”, dijo.

“A partir del minuto 75 notas que todos están más cansados y ves que no cambian a otro estilo de cerrar espacios. Si estás cansado y no cambias el estilo de juego, se hace muy evidente lo expuesto que estás”, agregó sobre el trabajo mostrado por el Barcelona en sus últimos partidos.

Toni Kroos durante un encuentro de la Eurocopa 2024 con Alemania. Crédito: Michael Probst | AP

Actualmente el equipo cayó hasta la segunda posición de la tabla de clasificación con un total de 19 puntos acumulados producto de seis triunfos, un empate y una derrota, quedando dos unidades por debajo del Real Madrid que cosecha 21 tras siete triunfos y una derrota.

Es importante que el FC Barcelona perdió 4-1 ante el Sevilla en un partido donde presentaron una amplia lista de jugadores lesionados entre los que destacan el atacante Lamine Yamal, el mediocampista Pedri, Fermín López, Raphinha, Gavi, además de los guardametas Joan García, Marc-André Ter Stegen, por lo que no cuentan en el habitual recambio que suelen mostrar en sus partidos.

