Acusación de abuso sexual pone en riesgo el papel de Omar Bravo en el Mundial 2026

La denuncia por abuso sexual a una menor que pesa sobre Omar Bravo comienza a generar consecuencias. El exjugador estaba en la lista para ser embajador de Guadalajara de cara al Mundial de 2026, pero podría perder ese rol ante el avance de la investigación.

De momento, a Bravo lo protege la presunción de inocencia. Así lo dejó claro Juan José Frangie, Encargado de la organización de la Copa del Mundo en Guadalajara y presidente municipal de Zapopan.

Según Frangie, en cuanto se esclarezca la situación judicial del exjugador se definirá si continúa enlistado para ejercer el rol de embajador del Mundial de 2026 o si queda descartado.

“Todo va a determinar en lo que el juez y todo el procedimiento legal determine, si él sale culpable se quitará de la lista”, dijo Frangie a reporteros en un acto público y reseñó el Diario Récord.

El político mexicano reconoció tener una amistad con el exjugador de Chivas y de Sporting Kansas City en la MLS. Ambos estrecharon lazos cuando fue directivo del Rebaño Sagrado.

“Omar Bravo, un compañero de trabajo mío, estaba yo de presidente ejecutivo. Tengo una amistad con él, sí tengo una amistad con él. Desgraciadamente, sucede esto y ahí ya es situación de la Fiscalía que tome las medidas”, explicó.

“En ningún momento, siempre tuvo un jugador muy disciplinado, un jugador muy tranquilo, sobre todo muy tranquilo. Un jugador que no tenía ningún vicio ni nada. Una gran sorpresa y una tragedia. Teníamos enlistado como embajador del Mundial”, señaló.

Frangie calificó las acusaciones y la detención de Bravo como una sorpresa y aclaró que no daría por sentada la inocencia del exatacante. “Lo que sucedió ayer, pues al que más sorpresa me causó fue a mí. En ese caso no metería yo las manos, es un asunto muy delicado y si es culpable tendrá que pagar las consecuencias”, culminó.

Bravo es uno de los máximos goleadores de la Liga MX. Su pasado con Chivas del Guadalajara, Atlas y Leones Negros, más su paso por la selección mexicana, valió para ser considerado como uno de los embajadores de Guadalajara para el Mundial de 2026.

Los embajadores del Mundial 2026 por parte de México son exjugadores que participaron con el Tri en los mundiales de 1970 y 1986.

Detención de Omar Bravo

El pasado sábado 4 de octubre en Zapopan, Jalisco, fue detenido Omar Bravo, luego de una denuncia por abuso sexual infantil agravado. La víctima, una adolescente de 17 años, presentó su testimonio junto con material audiovisual.

El exfutbolista es señalado de abusar de la menor cuando tenía 11 años en 2019, tras una denuncia recibida en la Vicefiscalía de Atención a Mujeres, Niños y Adolescentes en México.

Según la demanda, la presunta víctima habría sufrido tocamientos, proposiciones sexuales y amenazas de violencia o maltrato físico. De acuerdo con los reportes, la menor habría registrado los encuentros con Bravo tras no recibir credibilidad en el relato por parte de sus familiares.

El exjugador estará detenido, al menos, hasta el 10 de octubre. Tras esa fecha, un jurado decidirá si Bravo enfrentará juicio y será procesado por abuso sexual infantil.



Sigue leyendo:

· Detienen en México al exjugador de Chivas Omar Bravo por presunto abuso sexual a una menor

· Omar Bravo seguirá en prisión preventiva en la cárcel donde se fugó Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

· Imputan al futbolista Omar Bravo tras presunto abuso infantil