Pantera Nery no cree que ningún mexicano llene los zapatos del Canelo

El ex campeón mundial de boxeo, Luis “Pantera” Nery, decidió quitar mérito a la derrota de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en la ciudad de Las Vegas al asegurar que no existe otro mexicano que pueda igualar el trabajo alcanzado por el tapatío y se convierta en la nueva gran estrella del pugilismo azteca.

Estas declaraciones las realizó durante una reciente entrevista ofrecida para Izquierdazo, donde consideró que a pesar de existir un enorme número de peleadores mexicanos, ninguno de ellos tienen las capacidades ni las cualidades para poder convertirse en el mejor de todos y llenar los zapatos del Canelo Álvarez.

“Hay varios (que pueden ser la cara del boxeo), pero mexicanos, la verdad no. No veo quien pueda ocupar su lugar, llenar sus zapatos. A ese nivel, no”, expresó Nery al analizar las habilidades de los peleadores mexicanos de la actualidad.

Aunque Canelo Álvarez es reconocido como la principal figura del boxeo, siendo capaz de llenar grandes estadios y generar una enorme venta de boletos, él mismo ha dejado claro que su retiro está cerca, tal vez en un par de años. Esta noticia preocupa a muchos, pues nadie parece reunir las características necesarias para mantener su legado en el boxeo mexicano.

Luis Nery mencionó algunos nombres de boxeadores mexicanos con gran talento, pero aún así no ve a ninguno de ellos como la figura que represente al boxeo nacional como lo hizo Canelo.

“Mira, en México hay varios peleadores buenos. Está Jaime Munguía, estoy yo, está (David) Picasso, está (Rafael) Divino Espinoza. Yo creo que en sí, una cara del boxeo mexicano como lo fue Canelo, ya no va a haber ahorita, en lo próximo no veo a nadie”, manifestó.

La falta de un sucesor a nivel nacional también se extiende al ámbito internacional. Aunque el estadounidense Gervonta Davis es considerado por algunos como una posible figura mundial, Nery duda de su potencial para llenar el vacío que dejará Canelo, ya que parece que el campeón mundial ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) está cada vez más cerca de retirarse.

Además, se especula que Gervonta Davis podría pelear contra Jake Paul, lo que indicaría su posible alejamiento del boxeo profesional. “Y mundialmente hay varios. Está Gervonta, ya se quiere ir también, ya está aburrido”, destacó.

En resumen, aunque hay una generación de boxeadores mexicanos talentosos, Nery ve difícil que alguien en el futuro cercano logre ocupar el destacado lugar que Canelo Álvarez dejará al retirarse.

Sigue leyendo:

–Dinamita Márquez sale en defensa de los organismos tras la creación de Zuffa Boxing

–Entrenador de Crawford minimiza al Canelo Álvarez: “Fue tarea fácil”

–Donald Trump anuncia que la pelea de UFC en la Casa Blanca será en su cumpleaños