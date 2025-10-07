Policía de Indianápolis habla sobre el cargo que sumó contra exjugador de los Jets, Mark Sánchez

El fiscal del condado de Marion en los Estados Unidos, Ryan Mears, confirmó que su oficina presentó un cargo por delito grave contra el antiguo jugador de la NFL de origen mexicano y ahora comentarista de Fox Sports, Mark Sánchez, por lo que podría estar enfrentando un proceso legal que le causaría una pena máxima de seis años en prisión.

La información sobre el antiguo jugador de los New York Jets se dio a conocer mediante una conferencia de prensa en el que detalló la inclusión de varios cargos de gravedad contra Sánchez que serán investigados por las autoridades para determinar si realmente es culpable de lo que se le acusa.

“Hemos añadido cargos más graves contra el sr. Sánchez. Actualmente hemos presentado un cargo por delito de nivel 5; agresión grave por lesiones públicas en serie, que conlleva una pena de uno a seis años“, informó el fiscal del condado de Marion en sus declaraciones, dando a entender que tienen toda la intención de demostrar su culpabilidad.

El antiguo mariscal de campo, de 38 años, ingresó el pasado sábado a un hospital luego de haber sido apuñalado durante una disputa con un chófer repartidor que sucedió a afuera de un bar ubicado el centro de Indianápolis; ese mismo día fue arrestado por la policía tras recibir una declaración jurada en la que se decía que Sánchez olía a acohol y él fue quien tomó acción contra un conductor de campeón de 69 años para reclamarle por un puesto de estacionamiento.

Mark Sánchez sujeta el balón durante un juego de los Jets. (AP Photo/Kathy Willens)

El jefe de la policía de Indianápolis, Chris Bailey, también se pronunció sobre este caso y aseguró que a pesar de ser una figura reconocida del deporte tendrá que enfrentar todo el peso de la ley ante los hechos de agresión que cometió contra este conductor que utilizó gas pimienta y luego un cuchillo para poder defenderse.

“No me importa quién seas. No me importa a qué te dediques. No me importa dónde vivas. Si vienes a nuestra ciudad y cometes actos violentos, usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para exigirte responsabilidades”, afirmó.

Mark Sánchez se encontraba en la ciudad para trabajar durante la transmisión del juego entre Las Vegas Raiders y los Colts correspondiente a la semana cinco de la temporada de la NFL; actualmente se mantiene hospitalizado en condición estable y se espera que su audiencia ante la corte se lleve a cabo el próximo 4 de noviembre para estar completamente recuperado.

