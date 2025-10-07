Yoon Ji-ah, influencer coreana, fue hallada muerta cerca de una montaña

La influencer y creadora de contenido coreana Yoon Ji-ah fue hallada muerta cerca de una montaña en la región de Muju, provincia de Jeolla del Norte, el pasado jueves 11 de septiembre.

La tiktoker de 22 años fue encontrada dentro de una maleta, con moretones y signos de estrangulamiento, según reportes policíacos obtenidos por el Daily Mail.

Los resultados de la autopsia determinaron que la causa de la muerte fue “asfixia por compresión del cuello”.

Las investigaciones apuntan a que fue atacada aproximadamente 30 minutos después de finalizar su última transmisión en vivo, que tuvo como locación la isla de Yeongjong, Incheon, a más de tres horas del lugar donde fue hallado su cuerpo.

Tras ser arrestado el 13 de septiembre, un hombre de 50 años, llamado Choi, negó los cargos en su contra, pero posteriormente habría confesado los crímenes, luego del hallazgo del cuerpo de la influencer, aseguraron los medios The Chosun Daily y Chosun Biz.

Choi era un seguidor frecuente de la influencer, conocido en línea bajo el alias “Gato Negro”, y se presentaba como director ejecutivo de una empresa tecnológica e inversor en redes sociales, aunque la realidad es que estaba endeudado y su casa había sido embargada recientemente.

Choi habría convencido a Yoon Ji-ah de iniciar un supuesto proyecto conjunto, supuestamente para posicionarla mejor en redes. Sin embargo, ella se habría dado cuenta de que fue engañada y decidió romper el trato.

Influencer Yoon Ji-ah was reportedly found dead in a field after a live stream. https://t.co/gltawoRdAF — Us Weekly (@usweekly) October 6, 2025

Previo al trágico suceso, videos de unas cámaras de seguridad muestran a Choi arrodillado frente a ella, aparentemente suplicándole que no rompiera la relación. Ambos habrían forcejeado, pero finalmente el presunto asesino la habría estrangulado por algunos minutos, hasta causarle la muerte.

Yoon Ji-ah contaba con más de 300 mil seguidores en TikTok, donde compartía contenido sobre estilo de vida, belleza y viajes.

