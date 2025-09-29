Trump dice que Mamdani tendría problemas como “ningún otro alcalde en la historia”

El presidente Donald Trump arremetió este lunes contra el candidato a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, al asegurar que su llegada al poder generaría choques con el gobierno federal sin precedentes en la historia de la ciudad.

“El autoproclamado comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, quien se postula a la alcaldía, demostrará ser una de las mejores cosas que le han pasado a nuestro gran Partido Republicano. Tendrá problemas con Washington como ningún otro alcalde en la historia de nuestra otrora gran ciudad”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

En su mensaje, el mandatario también acusó al legislador estatal de promover promesas “falsas” y advirtió que su administración no lo respaldaría.

“Recuerden, necesita mi dinero, como presidente, para cumplir todas sus falsas promesas comunistas. No recibirá nada, así que ¿qué sentido tiene votar por él?”, agregó.

Trump remarcó además que la ideología defendida por Mamdani “ha fracasado, siempre, durante miles de años” y aseguró que “volverá a fracasar, y eso está garantizado”.

El candidato izquierdista respondió a Trump en unas declaraciones públicas, asegurando que el presidente “está pasando por las cinco etapas del duelo”.

Las declaraciones de Trump llegan un día después de que el alcalde Eric Adams anunciara su retiro de la contienda por la reelección, lo que deja como principales candidatos a Mamdani, al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Silwa.

El propio Mamdani reaccionó el domingo al retiro de Adams sugiriendo que obedecía a la influencia del presidente y de sus aliados.

“Donald Trump y sus donantes multimillonarios pueden determinar las acciones de Eric Adams y Andrew Cuomo, pero no pueden dictar los resultados de estas elecciones”, dijo en una entrevista con NY1.

