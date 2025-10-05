Programas para superdotados se convierten en punto de conflicto en carrera por la alcaldía de NYC

El debate sobre los programas para superdotados en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York se amplió a la carrera por la alcaldía esta semana luego de que candidato demócrata, Zohran Mamdani, dijera que eliminaría gradualmente esas clases para los niños del jardín de infantes.

Alrededor de 2,500 niños de los más de 60,000 estudiantes de jardín de infancia que hay en el sistema participan en programas para superdotados.

“Sigo creyendo que es increíblemente importante para nosotros brindar una educación pública de excelente calidad para todos y cada uno de los neoyorquinos, y que para los niños de jardín de infantes no deberíamos tener un programa para superdotados y talentosos que los separe en función de esa evaluación”, manifestó Mamdani en una rueda de prensa no relacionada.

Al cuestionarle si creía que además debería eliminarse una prueba para superdotados de tercer grado, el socialdemócrata dudo. “Mi compromiso se centra únicamente en la cuestión de los niños de kínder”, indicó.

Mamdani se opone a una “evaluación singular” para los estudiantes que inician el jardín de infancia “que los separa injustamente desde el comienzo” su escolarización, explicó su representante, Dora Pekec.

El candidato, exalumno de Bronx Science, dijo que mantendría la prueba para las escuelas secundarias especializadas.

Por su parte, su contrincante para la alcaldía, el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien se presenta como independiente, aprovechó rápidamente el asunto. Prometiendo extender los programas para superdotado y talentosos en todos los distritos y duplicar la cantidad de escuelas secundarias especializadas de nueve a 18.

Los programas para superdotados ha sido polémico desde hace tiempo. Algunas familias creen que es una vía esencial para acceder a un nivel académico riguroso y a escuelas públicas de primer nivel, incluyendo preparatorias especializadas.

Los conocedores del tema de educación aseguran que exacerban la segregación del sistema escolar: el 70% de los alumnos en las clases para superdotados de la Gran Manzana son blancos o asiáticos, pese a que estos dos grupos de estudiantes solo representan el 35% de la matrícula total, informó Gothamist.

Asimismo, el exalcalde, Bill de Blasio, anuncio, al final de su administración en 2021, que eliminaría y reemplazarían las clases para superdotados en un esfuerzo por combatir la segregación, el sistema de escuelas. Ese plan y un intento fallido de desmantelar la prueba para escuelas especializadas causaron una gran oposición, particularmente por parte de muchos integrantes de la comunidad asiática de la ciudad.

En este sentido, el alcalde Eric Adams se retractó de sus planes de eliminar poco a poco los programas para superdotados, pero cambió la admisión de niños pequeños al sustituir el examen para los alumnos que entran a kínder por la recomendación de estudiantes por parte de maestros de preescolar.

Después, la cantidad de niños afroamericanos y latinos de kínder en programas para superdotados subió el doble. Algunos críticos dicen que el método de recomendación de maestros es subjetivo.

Es un evento realizado en Chinatown el viernes en la mañana, Cuomo relacionó en diversas ocasiones a Mamdani con el de Blasio, quien apoya al socialdemócrata.

“Hay una diferencia muy clara entre mi oponente y yo”, apuntó Cuomo. “Mi oponente se opone a los programas para estudiantes dotados y talentosos, al igual que el alcalde de Blasio”.

En tanto, Mamdani dijo que Cuomo se hacía eco del presidente republicano Donald Trump al aprovechar la oposición de su rival. “Centrarse en la apariencia de un político es perjudicar a los ciudadanos de la ciudad, que preferirían tener un debate sustancial sobre las políticas que proponemos”, afirmó.

Mientras, el candidato republicano a la alcaldía, Curtis Sliwa, también está a favor de extender los programas para superdotados, pero a la vez acusó a Cuomo de guardar silencio cuando de Blasio trató de eliminarlos.

“Cuando de Blasio desmanteló nuestras escuelas, Cuomo apoyó parcialmente la medida o guardó silencio”, señaló Sliwa en X. “Ahora está en una campaña de redención, como un camaleón que intenta engañar a los neoyorquinos”.

Mamdani and Cuomo are two peas in a pod.



Cuomo took aim at merit-based education, saying “the city should change admissions at the five schools it controls and then put pressure on state legislators” on the SHSAT. Mamdani is taking aim now, pushing the same agenda.



When de… https://t.co/oJQNh1fIdI — Curtis Sliwa (@CurtisSliwa) October 2, 2025

Sigue leyendo: