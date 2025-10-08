Bad Bunny protagoniza momento viral en Yankee Stadium al atrapar bola de foul [VIDEO]

New York Yankees resurgió de las cenizas como el ave fénix y concretó un heroico regreso ante Toronto Blue Jays al remontar cinco carreras de desventaja. No obstante, los reflectores mediáticos también se posaron sobre Bad Bunny, quien protagonizó un momento viral al atrapar una bola de foul.

El cantante puertorriqueño, que en los últimos días ha sido tendencia, apareció por sorpresa en el Yankee Stadium para el tercer juego de la postemporada entre los ‘Bombarderos del Bronx’ el conjunto canadiense.

Rondaba el tercer inning cuando un lanzamiento de Carlos Rodon fue conectado de foul por Anthony Santander. El batazo salió disparado hacia la parte trasera del play, muy cerca de las primeras cinco filas.

El video de la secuencia se hizo viral y muestra como Bad Bunny y sus acompañantes estaban sentados en la segunda fila. Inicialmente, la bola fue atrapada por un señor que estaba una hilera por encima del artista.

No obstante, la pelota se le escurrió entre las manos y terminó en los pies del cantante boricua, quien finalmente la recogió y la mostró al público con una sonrisa.

Bad Bunny got a foul ball at the Blue Jays-Yankees game tonight 😭 pic.twitter.com/hllzNix74p — MLB (@MLB) October 8, 2025

El momento viral ha corrido como la espuma en redes sociales en medio de una controversia mediática luego de que la NFL anunciara a Bad Bunny como artista para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

El puertorriqueño también fue anfitrión de Saturday Night Live el fin de semana pasado y aprovechó su monólogo para responder con ironía a las críticas del movimiento MAGA, cuestionando su elección para el show del Super Bowl.

Por su parte, los Yankees evitaron la eliminación en el Juego 3 de la Serie Divisional al remontar un 6-1 ante Toronto y ganar 9-6 en el Yankee Stadium.

Aaron Judge fue clave con un jonrón de tres carreras que empató el juego y terminó con cuatro impulsadas. Jazz Chisholm Jr. dio la ventaja definitiva con otro cuadrangular.

El bullpen lanzó 6.2 entradas sin permitir carreras, y Nueva York logró su mayor remontada en un juego de vida o muerte en postemporada.



