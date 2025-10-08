Bebé murió golpeado en hogar en Nueva York

Anthony Casey, niño de un año de nacido, murió en Brooklyn (NYC) mostrando lesiones contundentes en el torso, por lo que el examen forense declaró el caso como un homicidio.

El infante estaba inconsciente cuando la policía llegó el 3 de octubre alrededor de las 4:58 p.m. a su domicilio en Thatford Ave. y Newport St., que forma parte del programa de vivienda asequible Bridge Rockaway en Brownsville, informaron las autoridades.

El personal de emergencias médicas lo trasladó al infante al Brookdale Hospital, donde falleció. Un vecino se mostró horrorizado por el caso. “El bebé fue encontrado inconsciente y llevado al hospital”, declaró el lunes al Daily News Dmitri Ramski, de 55 años. “Una mujer y un hombre estaban sentados en el sofá del vestíbulo. Ella lloraba y había un cochecito de bebé vacío”.

La Administración de Servicios para Niños (ACS) confirmó que estaba involucrada en la investigación y haber tomado medidas para garantizar la seguridad de otro menor en ese hogar, acotó News 12. No se han anunciado arrestos.

El mes pasado Shaquan Butler fue sentenciado a entre 32 años y cadena perpetua por matar a su bebé homónimo de 3 años en un albergue en Elmhurst, Queens (NYC).

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En septiembre Rubén Santiago (36) y Caitlin M. Gibson (28) fueron acusados ​​de la muerte de su bebé recién nacida, luego de cuatro meses de investigación en Nueva Jersey. A fines de julio Stephanie Castillo (36) fue acusada de abandonar muertos a sus gemelos recién nacidos en un edificio en El Bronx (NYC) en 2020. En abril de este año Ryan Cato fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua por golpear brutalmente hasta la muerte a su hijastro Ayden Wolfe (10) tras semanas de tortura en un hogar en Harlem (NYC) con complicidad de la madre del niño.

En marzo una bebé hispana reconocida el pasado 1 de enero como la primera persona en nacer este año en el condado Nassau de Long Island (NY), murió golpeada y su padre, un guatemalteco indocumentado, fue detenido como sospechoso del crimen. Además un padre fue acusado de matar a su novia e hijo de 11 años en Syracuse (NY). También un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY).

En octubre falleció en Connecticut un niño latino de 6 años que fue presuntamente golpeado por su padrastro con un bate de béisbol durante una disputa doméstica que lo había dejado con muerte cerebral. En agosto de 2024 una madre y su hijo de 10 años con necesidades especiales fueron encontrados muertos y en avanzado estado de descomposición dentro de su apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx que había recibido visitas de la ACS.

Igualmente ese mes un padre en Nueva Jersey fue sentenciado por matar a su hijo de 6 años al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según los fiscales. En julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña en Long Island (NY). Igualmente ese mes Dimone Fleming fue acusada de matar a sus niños de 11 meses y 3 años en un refugio en El Bronx.

En mayo de 2024 Lynija Eason Kumar (27) fue acusada formalmente de matar a su hija de 6 años por maltratos sucesivos en su hogar en El Bronx (NYC). En abril de ese año una madre fue acusada de matar a sus gemelos de 5 años en ese mismo condado.

En marzo de 2024 un niño latino de 9 años murió en un auto en llamas detrás de una secundaria en Nueva Jersey y su padre, un empleado escolar, fue acusado de provocar el incendio tras una pelea doméstica. En enero de ese año una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

En noviembre de 2023 un hispano confesó que había matado a balazos a su esposa y al hijo de ella en un “ataque de celos” en su apartamento en Brooklyn (NYC). A finales de 2022 un ex oficial de policía NYPD fue sentenciado a 25 años de cárcel por la muerte de su hijo autista de 8 años, quien sufrió continuos maltratos estando bajo custodia de su padre y madrastra en Long Island (NY). Meses después ella también fue sentenciada en un juicio aparte.

En 2021 Rysheim Smith fue sentenciado por el sonado caso de Zymere Perkins, su hijastro de 6 años que fue torturado física y mentalmente, y dejado de alimentar, entre otros castigos, hasta morir en 2016 en un apartamento “de horror” en Harlem (NYC). Fue otro de los casos de abuso infantil de alto perfil que la ciudad ha visto en los últimos años y que expuso grave negligencia en la ACS. En 2006 la niña hispana Nixzmary Brown (7) murió desnutrida y agredida por su padrastro con la complicidad de su madre en Brooklyn.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda